Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

Компании AliExpress Россия и Связной открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*AliExpress в Краснодаре. В них покупатель сможет получить заказы из интернет-магазинов AliExpress Россия и svyaznoy.ru. Протестировать и оценить новый формат уже можно в 50 новых магазинах по всему городу. В планах компаний до конца года увеличить количество пунктов выдачи заказов до 1000 точек по всей России.

Оформить получение покупок в пункте выдаче Связной*AliExpress просто и быстро. Например, при покупке на сайте или в приложении AliExpress и Связной достаточно выбрать пункт выдачи Связной*AliExpress и забрать посылку рядом с домом или работой.

Запуск новых совместных пунктов выдачи в Краснодаре — продолжение стратегического партнерства двух компаний. В начале года компании открыли кобрендинговые магазины в Москве и Казани. А в сентябре 2020 года Связной запустил продажи электроники в своем виртуальном магазине на AliExpress.

«За последние несколько лет площадка AliExpress в России сильно трансформировалась и стала понятнее конечному покупателю. Мы активно работаем на „последней милей“ для упрощения логистики. Открытие новых совместных ПВЗ позволит нам стать еще ближе к покупателям: они смогут забирать свои заказы, не меняя привычных маршрутов, и не откладывать их получение», — отметил директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов.

В магазинах нового формата клиенты смогут приобрести гаджеты, среди них — смартфоны, планшеты, аксессуары и электроника от компании Связной. Посетители также получат возможность воспользоваться широким спектром услуг: заплатить за ЖКХ, оформить кредит или страховой полис, получить карту рассрочки, приобрести пакет настроек, сдать б/у смартфон и получить скидку на покупку нового по программе Trade-in, а также заказать крупную бытовую технику с дальнейшей установкой, воспользоваться быстрым ремонтом техники с помощью «Связной Сервис» и так далее.