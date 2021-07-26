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Связной и AliExpress Россия масштабируют сеть кобрендинговых магазинов на регионы

Компании AliExpress Россия и Связной открывают совместные магазины и пункты выдачи заказов Связной*AliExpress в Краснодаре. В них покупатель сможет получить заказы из интернет-магазинов AliExpress Россия и svyaznoy.ru. Протестировать и оценить новый формат уже можно в 50 новых магазинах по всему городу. В планах компаний до конца года увеличить количество пунктов выдачи заказов до 1000 точек по всей России.

Оформить получение покупок в пункте выдаче Связной*AliExpress просто и быстро. Например, при покупке на сайте или в приложении AliExpress и Связной достаточно выбрать пункт выдачи Связной*AliExpress и забрать посылку рядом с домом или работой.

Запуск новых совместных пунктов выдачи в Краснодаре — продолжение стратегического партнерства двух компаний. В начале года компании открыли кобрендинговые магазины в Москве и Казани. А в сентябре 2020 года Связной запустил продажи электроники в своем виртуальном магазине на AliExpress.

«За последние несколько лет площадка AliExpress в России сильно трансформировалась и стала понятнее конечному покупателю. Мы активно работаем на „последней милей“ для упрощения логистики. Открытие новых совместных ПВЗ позволит нам стать еще ближе к покупателям: они смогут забирать свои заказы, не меняя привычных маршрутов, и не откладывать их получение», — отметил директор по логистике AliExpress Россия Григорий Орлов.

В магазинах нового формата клиенты смогут приобрести гаджеты, среди них — смартфоны, планшеты, аксессуары и электроника от компании Связной. Посетители также получат возможность воспользоваться широким спектром услуг: заплатить за ЖКХ, оформить кредит или страховой полис, получить карту рассрочки, приобрести пакет настроек, сдать б/у смартфон и получить скидку на покупку нового по программе Trade-in, а также заказать крупную бытовую технику с дальнейшей установкой, воспользоваться быстрым ремонтом техники с помощью «Связной Сервис» и так далее.

«В условиях новой реальности и изменившихся потребительских паттернов поведения для нас стало логичным шагом предложить клиентам наиболее комфортный сценарий взаимодействия с компанией — возможность совершать покупки онлайн и забирать их в шаговой доступности от дома или работы. Наши пункты выдачи представляют собой некие многофункциональные центры в мире электроники с широким портфелем услуг, среди которых в том числе быстрый ремонт от „Связной Сервис“ или установка крупной бытовой техники. При этом для нас было важно сохранить качество сервиса, как ключевое преимущество Связного, и обеспечить надежную логистику с возможностью максимально быстро и комфортно получать заказы, сделанные не только в Связном, но и у нашего стратегического партнера AliExpress и многих других партнеров. Расширение географии открытий пунктов выдачи даёт возможность покупателям в отдаленных от столицы регионах улучшить клиентский опыт в онлайн-шоппинге, в частности, речь о сокращении времени на доставку товаров, об удобстве расположения точек взаимодействия и о расширении ассортимента услуг, которыми можно воспользоваться „у дома“», — комментирует старший вице-президент по коммерческой и операционной деятельности компании Связной Алексей Вуколов.

Автор: Анна
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