«Связной» и AliExpress Россия запустили кобрендинговый формат магазинов

AliExpress Россия и компания «Связной» запускают в тестовом режиме кобрендинговые пункты выдачи Связной*AliExpress. Протестировать и оценить новый формат взаимодействия в первых 10 магазинах уже могут жители Москвы и Казани.

Открытие совместных пунктов выдачи стало очередным важным этапом стратегического партнерства двух компаний. В сентябре 2020 года «Связной» запустил продажи электроники в своем виртуальном магазине на AliExpress.

Совместные пункты выдачи заказов «Связного» и AliExpress Россия разработаны с учётом всех современных рыночных трендов. Цель проекта — сделать получение посылок для клиентов комфортным, качественным и быстрым. Пункты выдачи Связной*AliExpress ориентированы на выдачу посылок из интернет-магазинов svyaznoy.ru и AliExpress Россия. Также клиенты смогут приобрести в магазинах нового формата телефоны, аксессуары, планшеты и прочую электронику от компании «Связной» и воспользоваться другими услугами — например, оформить страховой полис или кредит, заплатить за ЖКХ, получить карту рассрочки или приобрести пакет настроек и т.д.

Схема получения посылок AliExpress будет стандартной: во время оформления покупки на сайте или в приложении AliExpress покупателю будет предложено выбрать удобный пункт выдачи, в числе которых будет Связной*AliExpress. Когда посылка будет доставлена в ПВЗ, клиент получит SMS-оповещение с кодом, который необходимо сообщить сотруднику в момент получения заказа.

«Сегодня рынок развивается очень быстрыми темпами, вместе с этим происходит и трансформация клиентского запроса. Мы в „Связном“ постоянно в поисках наиболее эффективного взаимодействия с клиентами. Тестирование нового формата позволит нам понять потребности клиентов, проанализировать спрос и наметить дальнейшие пути развития. Мы предполагаем, что пункты выдачи сохранят все преимущества „Связного“ — высокий уровень сервиса, возможность купить технику на любой вкус и совершить ежедневные платежи — и станут местом, позволяющим получить новый клиентский опыт в онлайн-шоппинге с возможностью забрать заказ из „Связного“ и партнёров быстро и комфортно», — комментирует старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» Давид Борзилов.