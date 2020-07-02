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«Связной» и Delivery Club запустили экспресс-доставку техники

Компания «Связной» и крупнейший сервис доставки еды Delivery Club запускает доставку товаров из интернет-магазина svyznoy.ru. Это первый опыт сотрудничества в России между ритейлером в сегменте высоких технологий и сервисом по доставке еды. Кроме того, для Delivery Club это первый опыт работы с партнерами в формате исключительно логистического сервиса: клиенты «Связного» будут делать заказы в интернет-магазине или в мобильном приложении ритейлера, Delivery Club будет отвечать только за их доставку.

Время доставки заказа из «Связного» не будет отличаться от обычного времени доставки блюд из ресторана и составит от 30 минут. Уже сейчас сделать заказ в «Связном» с опцией доставки курьерами Delivery Club могут жители 12 районов Москвы, а в ближайшее время к доставке с помощью Delivery Club подключится весь город. В планах партнеров — расширение географии и подключение к логистической службе магазинов «Связной» во всех городах работы собственной логистики Delivery Club. Курьеры сервиса будут доставлять товары весом до 10 килограмм.

Для клиентов «Связного» процесс заказа товаров не изменится. В интернет-магазине svyaznoy.ru и в мобильном приложении при оформлении заказа появится специальная опция экспресс-доставки. Для заказов стоимостью свыше 1 тыс. рублей доставка осуществляется бесплатно.

«Новая услуга экспресс-доставки позволит нашим клиентам получать свои заказы за считанное время. Такого результата позволяет добиться плотное покрытие городов магазинами „Связной“ и логистические возможности нашего партнёра. Высокая скорость доставки существенно улучшает клиентский опыт на „последней миле“ и открывает новые возможности для развития нашей логистической сети», — комментирует директор департамента развития продуктов электронной коммерции компании «Связной» Алексей Антропов.

«С этого проекта начинается трансформация логистической службы Delivery Club, в результате которой она расширит пул своих партнеров за счет непродовольственных компаний. Сегодня мы работаем в более чем 70 городах страны, а наши процессы ориентированы на быстрое выполнение заказов. Сотрудничество с нами — один из наиболее доступных для компаний способов запустить услугу экспресс-доставки. Мы видим в подобных проектах и большой плюс для наших курьеров, которые смогут выполнять больше заказов и больше зарабатывать», — комментирует операционный директор Delivery Club Мухит Сейдахметов.

Автор: Анна
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