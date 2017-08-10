Ретейлеры «Связной» и «Евросеть» объединяются. Такое заявление на встрече с менеджерами «Связного» сделал владелец компании Solvers (контролирующий акционер этого ретейлера) Олег Малис, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По информации издания, объединение со «Связным» — вопрос, решенный еще в 2016 году. Объединяться будут бизнес-процессы компаний, их ценовые политики и бэк-офис — так, чтобы объединенная компания единолично работала с поставщиками. Ранее о возможном слиянии ретейлеров сообщал «Коммерсант».

Объединению со «Связным» будет предшествовать разделение «Евросети». Сейчас она поровну принадлежит «ВымпелКому» и «МегаФону», но в середине июля операторы сообщили, что крупнейшая российская мультибрендовая сеть перейдет под единоличное управление «МегаФона». При этом останется автономной операционной компанией и сохранит свой бренд. «ВымпелКом» получит половину из 4 200 салонов «Евросети», доплатив за них 1,25 млрд рублей. Сделка должна быть закрыта в IV квартале 2017 года, ожидают операторы.

В результате объединения произойдут перемены в топ-менеджменте сети. Президент «Связного» Евгений Давыдович станет предправления «Бинбанка», согласно информации от банка. Новым главой ритейлера может стать вице-президент «Евросети» Виктор Луканин. Однако, рассматриваются и другие кандидатуры.