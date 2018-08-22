+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Связной I Евросеть отмечает резкий рост продаж детских умных часов — на 615%

Согласно данным объединенной компании Связной | Евросеть, рынок умных часов в России уверенно растет. По итогам I полугодия 2018 года продажи умных часов в компании Связной | Евросеть выросли на 615% в штучном выражении и на 284% в денежном, по сравнению с первым полугодием 2017 года. На рынке по итогам I полугодия 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи умных детских часов выросли в 6 раз в денежном выражении, достигнув 423 млн руб., а в штучном — в 7 раз до 148 тыс. шт.

В России товары представлены преимущественно российскими производителями, по итогам I полугодия 2018 год бренд «Кнопка Жизни» на этом рынке заняла около 30%.

Детские умные часы пользуются высокой популярностью у родителей и детей. Специально к новому учебному году объединенная компания Связной I Евросеть запустила эксклюзивные продажи двух новых моделей умных детских часов c изображениями героев Disney и MARVEL: Aimoto/Disney «Принцессы» — «Рапунцель», призванной стать любимым аксессуаром девочек и Aimoto/MARVEL — «Человек-Паук», которая станет надежным спутником для мальчиков.

«Умные часы для детей — это не просто устройство, которое показывает время, но гаджет, который позволяет родителям всегда оставаться на связи с ребенком, знать, где он находится и всё ли с ним в порядке. Своей племяннице я тоже подарила такие часы, чтобы в любое время — когда она возвращается из школы или гуляет с друзьями — родители были уверены в ее безопасности», — комментирует коммерческий директор объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

«Детям важно видеть своих героев рядом, и умные часы не только напомнят им, в какое время они обещали вернуться домой, но и помогут проконтролировать родителям их местоположение. Перед началом нового учебного года мы запустили новую линейку умных часов совместно с компанией Disney в России и СНГ. Уверена, для тех, кто пойдет в этом году в первый класс, часы станут приятным и полезным подарком», — подчеркивает основатель «Кнопки Жизни» Ирина Дёмина.

Часы оснащены кнопкой «SOS» для мгновенной связи с родителями в проблемных ситуациях, определяют точное местонахождение ребенка, помогают родителям всегда знать, где находится ребенок через мобильное приложение Knopka911.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

21 августа / Комментарии
Средний чек россиян упал до минимальных показателей за два года

Средний чек россиян упал до минимальных показателей за два года

В июле Индекс среднего чека составил 496 рублей. Показатель продолжил снижение, которое он демонстрирует четвёртый месяц подряд. По сравнению с июнем его значение уменьшилось на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. С учётом официальной инфляции за июль, равной 0,3%, падение Индекса составило 3%.

далее →

21 августа / Комментарии
X5 Retail Group открыла первый «магазин без покупателей»

X5 Retail Group открыла первый «магазин без покупателей»

X5 Retail Group объявила об открытии 13 500-ого магазина. Юбилейным стал первый dark store «Перекресток» – центр сбора заказов perekrestok.ru, расположенный в Москве по адресу улица Складочная, дом 3, стр.5.  

далее →

20 августа / Комментарии
Основные тренды развития российского рынка телевизоров

Основные тренды развития российского рынка телевизоров

Группа «М.Видео-Эльдорадо» подвела итоги развития российского рынка телевизоров в первом полугодии 2018 года и рассказала основные тренды развития российского рынка телевизоров.

далее →

20 августа / Комментарии
Продажи кнопочных телефонов выросли на 5%

Продажи кнопочных телефонов выросли на 5%

В 2017 г. продажи мобильных кнопочных телефонов в мире выросли на 5%. За последние несколько лет этот показатель увеличился впервые.

далее →

16 августа / Комментарии
Платежи WebMoney теперь доступны для крупного и среднего бизнеса

Платежи WebMoney теперь доступны для крупного и среднего бизнеса

Международная система расчетов WebMoney Transfer и компания «ШТРИХ-М» предложили решение для приема платежей WebMoney с помощью QR-кода. Проект реализован совместно с платежным интегратором PayMaster.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!