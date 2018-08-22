Связной I Евросеть отмечает резкий рост продаж детских умных часов — на 615%

Согласно данным объединенной компании Связной | Евросеть, рынок умных часов в России уверенно растет. По итогам I полугодия 2018 года продажи умных часов в компании Связной | Евросеть выросли на 615% в штучном выражении и на 284% в денежном, по сравнению с первым полугодием 2017 года. На рынке по итогам I полугодия 2018 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года продажи умных детских часов выросли в 6 раз в денежном выражении, достигнув 423 млн руб., а в штучном — в 7 раз до 148 тыс. шт.

В России товары представлены преимущественно российскими производителями, по итогам I полугодия 2018 год бренд «Кнопка Жизни» на этом рынке заняла около 30%.

Детские умные часы пользуются высокой популярностью у родителей и детей. Специально к новому учебному году объединенная компания Связной I Евросеть запустила эксклюзивные продажи двух новых моделей умных детских часов c изображениями героев Disney и MARVEL: Aimoto/Disney «Принцессы» — «Рапунцель», призванной стать любимым аксессуаром девочек и Aimoto/MARVEL — «Человек-Паук», которая станет надежным спутником для мальчиков.

«Умные часы для детей — это не просто устройство, которое показывает время, но гаджет, который позволяет родителям всегда оставаться на связи с ребенком, знать, где он находится и всё ли с ним в порядке. Своей племяннице я тоже подарила такие часы, чтобы в любое время — когда она возвращается из школы или гуляет с друзьями — родители были уверены в ее безопасности», — комментирует коммерческий директор объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

«Детям важно видеть своих героев рядом, и умные часы не только напомнят им, в какое время они обещали вернуться домой, но и помогут проконтролировать родителям их местоположение. Перед началом нового учебного года мы запустили новую линейку умных часов совместно с компанией Disney в России и СНГ. Уверена, для тех, кто пойдет в этом году в первый класс, часы станут приятным и полезным подарком», — подчеркивает основатель «Кнопки Жизни» Ирина Дёмина.

Часы оснащены кнопкой «SOS» для мгновенной связи с родителями в проблемных ситуациях, определяют точное местонахождение ребенка, помогают родителям всегда знать, где находится ребенок через мобильное приложение Knopka911.