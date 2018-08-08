«Связной» и «Евросеть» запустят курьерскую доставку для партнёров

«Связной» и «Евросеть» планируют запустить проект курьерской доставки для партнёрских компания, включая Lamoda, Ozon.ru и др., который позволит доставлять заказы до двери покупателя. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ«со ссылкой на представителя объединенной компании.

Доставку будут осуществлять сотрудники ритейлера и региональные партнеры, срок запуска проекта не называется. В новом сегменте ритейлер рассчитывает на выручку в размере 200 млн руб. в год на начальном этапе.

Ритейлер уже использует свои салоны как пункты самовывоза товаров, заказанных у партнеров. Среди них более 50 компаний, включая «МегаФон», Lamoda, Ozon, Avon, «Дочки-сыночки», Mamsy. Тестирование курьерской доставки ритейлер планирует начать с теми же партнерами, а в будущем услуга будет доступна и для других компаний.

Рынок курьерской доставки продолжит быть перспективным, но переток в сторону самовывоза с каждым годом заметнее, отметил коммерческий директор службы доставки Boxberry Алексей Бездеткин. Салоны мобильной розницы — удобный канал доставки для покупателей онлайн-магазинов, которые предпочитают самовывоз, соглашается начальник управления партнерской сети DPD в России Ирина Зильберберг.