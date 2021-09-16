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Связной и Novikov TV представили совместный проект

«Связной» и Novikov TV создали федеральный рекламный канал в магазинах сети в 620 городах России, включая 14 городов-миллионников. За месяц рекламу на 1 тыс. 55 экранах посмотрят более 5 млн человек.

Экраны разместили в торговых и бизнес-центрах с наибольшим трафиком. За время пребывания в магазине один ролик зрителю можно будет показать в среднем около 6 раз. Потенциальный объем просмотров за месяц составляет более 30 млн, что сравнимо с данными федеральных каналов.

Инструмент рассчитан на B2C-сегмент. За счет показов рекламы предприятия могут расширить влияние в регионах, стимулировать продажи и провести имиджевые кампании по всей стране.

«У Связного есть интерес и желание делать собственный качественный продукт, будь то игровой портал Game Changer или туристический сервис „Связной Трэвел“. География наших магазинов, доверие клиентов и уверенность партнеров позволяет нам создавать разноплановые продукты и добиваться определенных успехов. Благодаря сотрудничеству с Novikov TV партнерам станет доступен крупный рекламный канал от Владивостока до Калининграда с миллионными охватами», — комментирует Ольга Троценко, вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию компании «Связной».

Автор: Анна
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