Связной и Novikov TV представили совместный проект

«Связной» и Novikov TV создали федеральный рекламный канал в магазинах сети в 620 городах России, включая 14 городов-миллионников. За месяц рекламу на 1 тыс. 55 экранах посмотрят более 5 млн человек.

Экраны разместили в торговых и бизнес-центрах с наибольшим трафиком. За время пребывания в магазине один ролик зрителю можно будет показать в среднем около 6 раз. Потенциальный объем просмотров за месяц составляет более 30 млн, что сравнимо с данными федеральных каналов.

Инструмент рассчитан на B2C-сегмент. За счет показов рекламы предприятия могут расширить влияние в регионах, стимулировать продажи и провести имиджевые кампании по всей стране.