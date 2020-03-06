«Связной» и Утконос ОНЛАЙН установят мобильное приложение в рознице

Компания «Связной» и лидер рынка доставки продуктов Утконос ОНЛАЙН объявляют о запуске партнёрства. В рамках сотрудничества «Связной» будет продвигать официальное мобильное приложение Утконос ОНЛАЙН в своих розничных магазинах. При покупке смартфонов клиенты смогут по желанию воспользоваться опцией бесплатной установки приложения для iOS и Android сотрудником магазина.

Партнерство позволит Утконосу задействовать новый канал продвижения своего мобильного приложения. В дальнейшем «Связной» и Утконос ОНЛАЙН планируют рассмотреть и другие возможные варианты сотрудничества на разных уровнях бизнеса, направленного на синергетический эффект. К примеру, будут рассмотрены варианты кросс-маркетинговых активностей и возможность работы по схеме маркетплейса.

«При покупке гаджетов в „Связном“ клиент может получить не только новый опыт и знания об устройстве, но и широкий выбор дополнительных услуг, в том числе и бесплатных, таких как установка мобильных приложений. Так, например, в 2019 году в наших магазинах было установлено более 21 млн. приложений. Сотрудничество с партнёром из сегмента e-grocery является для нас первым, и мы рассчитываем развивать это направление дальше», — комментирует Максим Следков, вице-президент телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

«Сотрудничество компаний-представителей из двух абсолютно разных сфер бизнеса — это прекрасный шаг для их развития, а также отличный пример коллаборации, обладающей большим потенциалом для роста», — отмечает Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису Утконос ОНЛАЙН.

Ранее мобильное приложение Утконос было признано одним из лучших среди приложений для доставки продуктов по версии Роскачества, а также стало лидером по функциональности в ежегодном исследовании цифрового опыта покупателей m-grocery rating 2019.