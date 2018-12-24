Связной: какие подарки к Новому году выбирают россияне

Объединенная компания Связной | Евросеть проанализировала покупательское предпочтение россиян на технологичном рынке за первые две недели декабря и спрогнозировала, какие категории товаров будут самыми популярными до конца этого года.

Так, наиболее высоким спросом пользуется категория смартфонов. Всего за декабрь будет продано более 4 млн устройств на сумму от 65 до 70 млрд рублей. Средний чек покупки вырастет на 2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составит 16 тыс. рублей. Самым востребованным смартфоном в штучном выражении стал Honor 7A (16Gb), в денежном — iPhone X (64Gb).

Вторую строчку популярных технологичных покупок занимает категория планшетов. Общие продажи составят порядка 500 тыс. устройств на сумму около 5 млрд рублей. Средний чек этой товарной категории составит 10,4 тыс. рублей, что больше на 10% год к году. Самым популярным девайсом в штуках стал Huawei MediaPad T3, в деньгах — Apple iPad 2018 Wi-Fi (32Gb).

Тройку лидеров замыкает категория ноутбуков, продажи которых составят 350 тыс. устройств на сумму более 12 млрд рублей. Средний чек за месяц в сравнении тем же периодом 2017 года вырастет на 9% и составит 36 тыс. рублей. Чаще всего россияне покупают ноутбук Asus R540YA-XO808T, если говорить о деньгах, лидером стал Apple MacBook Air 13.

Далее по популярности расположилась категория портативных колонок с объёмом продаж 320 тыс. устройств на сумму 1,4 млрд рублей. Средний чек составит 4,4 тыс. рублей (рост на 2% год к году). Пятую строчку рейтинга занимают игровые приставки, продажи которых на рынке составят порядка 150 тыс. штук на сумму 3,4 млрд рублей. Средний чек — 22,4 тыс. рублей (рост 19%). ТОП-6 рейтинга замыкают экшн-камеры. Всего с 1 до 31 декабря будет продано 50 тыс. этих устройств на сумму 380 млн рублей. Средний чек составит 8 тыс. руб (рост 12%).