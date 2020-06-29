Связной: какие смартфоны выбирают жители Москвы
Компания «Связной» изучила спрос на столичном рынке смартфонов после окончания режима самоизоляции. Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели.
С 9 по 22 июня продажи смартфонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14% в штуках и 32% в деньгах до 162 тыс. смартфонов и 3,8 млрд рублей, в то время как продажи на всём российском рынке без учёта Москвы выросли на 9% в штуках и 15% в деньгах.
ТОП-3 популярных смартфона (по количеству продаж):
- Samsung Galaxy A51
- Apple iPhone 11 128GB
- Samsung Galaxy A10
Московский рынок смартфонов опережает российский и по средней цене. Так, с 9 по 22 июня средняя цена смартфона в России выросла на 5% до 15 464 рублей, тогда как в Москве этот показатель вырос на 15% до 23 668 рублей. Наибольший рост показали смартфоны в высоком ценовом сегменте. Столичные пользователи стали чаще выбирать устройства стоимостью свыше 50 тыс рублей, имеющие более качественные камеры, процессоры и обеспечивающие более комфортный опыт использования.
ТОП-3 популярных смартфона (по сумме продаж):
- Appe iPhone 11 128GB
- Appe iPhone 11 64GB
- Samsung Galaxy A51
«После падения спроса в апреле, мы видим, что рынок начал восстанавливаться. Несмотря на длительный режим самоизоляции, интерес жителей столицы к технологичным устройствам сохранился. Сейчас чаще всего вместе со смартфонами столичные покупатели отдают своё предпочтение беспроводным наушникам, продажи которых в нашей сети выросли на 51% в штуках в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — комментирует старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» Давид Борзилов.