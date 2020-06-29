Связной: какие смартфоны выбирают жители Москвы

Компания «Связной» изучила спрос на столичном рынке смартфонов после окончания режима самоизоляции. Жители Москвы стали чаще покупать смартфоны в высоком ценовом сегменте, а темпы роста продаж в городе опережают общероссийские показатели.

С 9 по 22 июня продажи смартфонов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросли на 14% в штуках и 32% в деньгах до 162 тыс. смартфонов и 3,8 млрд рублей, в то время как продажи на всём российском рынке без учёта Москвы выросли на 9% в штуках и 15% в деньгах.

ТОП-3 популярных смартфона (по количеству продаж):

Samsung Galaxy A51 Apple iPhone 11 128GB Samsung Galaxy A10

Московский рынок смартфонов опережает российский и по средней цене. Так, с 9 по 22 июня средняя цена смартфона в России выросла на 5% до 15 464 рублей, тогда как в Москве этот показатель вырос на 15% до 23 668 рублей. Наибольший рост показали смартфоны в высоком ценовом сегменте. Столичные пользователи стали чаще выбирать устройства стоимостью свыше 50 тыс рублей, имеющие более качественные камеры, процессоры и обеспечивающие более комфортный опыт использования.

ТОП-3 популярных смартфона (по сумме продаж):

Appe iPhone 11 128GB Appe iPhone 11 64GB Samsung Galaxy A51