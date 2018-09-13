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Связной открывает продажи новых iPhone с 28 сентября

Объединенная компания Связной | Евросеть объявляет о старте продаж новинок от Apple — iPhone Xs и iPhone Xs Max. Смартфоны станут доступны для продажи в интернет-магазинах, а также в магазинах розничной сети ритейлера с 28 сентября.

В среду, 12 сентября, состоялась презентация Apple, на которой были представлены новые смартфоны iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Помимо традиционных цветов «серый космос» и «серебристый» Apple анонсировала новое цветовое решение для iPhone Xs и iPhone Xs Max — «золотой». Модель iPhone Xr будет доступна в 6 цветах: к классическим «черному», «белому» и «красному» добавились новые «коралловый», «жёлтый» и «голубой».

IPhone Xs и iPhone Xs Max доступны в конфигурациях с объемом памяти 64, 256 и 512 Гб., iPhone XR — 64, 128 и 256Гб. Связной | Евросеть откроет продажи iPhone Xs и iPhone Xs Max всех цветовых решений любой конфигурации на всей территории присутствия ритейлера 28 сентября, старт продаж iPhone Xr — в октябре.

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«Мы ожидаем высокий спрос на новые iPhone и, конечно, предоставим клиентам лучшие возможности для покупки флагманов от Apple. Традиционно Связной первым доставляет новинки от Apple по всей России. Apple является одним из лидеров рынка, мы убеждены, что новые модели iPhone будут пользоваться популярностью», — подчеркивает старший вице-президент объединенной компании Связной | Евросеть Дагмара Иванова.

Стоимость iPhone Xs в Связном | Евросети составит от 87 990 рублей, гаджета iPhone Xs Max — от 96 990 рублей. Наконец, модель iPhone Xr будет стоить от 64 990 рублей.

Линейка Apple iPhone Xs оснащена новейшим 5,8-дюймовым дисплеем Super Retina OLED-экраном с плотностью 458 точек на дюйм (PPI) с разрешением 2436×1125, новым шестиядерным процессором A12 Bionic, совершающим 5 триллионов операций в секунду, двойной камерой 12 Мп с широкоугольным и телеобъективом, улучшенным стандартом влагозащиты IP68. IPhone Xs Max имеет 6,5-дюймовый OLED-экран с плотностью 458 PPI и разрешением 2688×1242 пикселя, что делает его смартфоном с самым большим дисплеем в истории Apple. Оба смартфона лишены кнопки Home, но поддерживают частоту развертки в 120 Гц, как у iPad Pro. Новинки оснастили самым защищеным Face ID в мире.

iPhone Xr получил аллюминиевый корпус, новинка оснащена 6,1-дюймовым Liquid Retina LCD-экраном с разрешением 1792×828 с плотностью 326 PPI, частотой обновления экрана 120 Гц, широкоугольной 12Мп камерой, а также передовым процессором A12 Bionic, улучшенной влагозащитой и усовершенствованным Face ID.

Автор: Анна
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