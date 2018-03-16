+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Связной» первым начинает продажи Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

«Связной» первым среди российских ритейлеров начинает продажи смартфона Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Продажи в интернет-магазине компании svyaznoy.ru для жителей всех 950 городов присутствия «Связного стартуют 20 марта.

Покупатели смогут приобрести новинку на сайте ритейлера в двух модификациях — с объемом памяти 16 Гб за 11 990 рублей и 32 Гб за 12 990 рублей. Среди доступных цветовых решений — голубой и золотой. Новинки Redmi 5 и Redmi 5 Plus в «Связном» можно будет приобрести и в рассрочку на срок 10 месяцев.

«Появление новинок от Xiaomi расширит выбор смартфонов для посетителей интернет-магазина «Связного», — отмечает коммерческий директор ритейлера Дагмара Иванова, — Устройства серии Redmi сочетают привлекательные технические характеристики, доступную цену и удобную операционную систему. Сегодня покупатели выбирают модели, которые сочетают в себе оптимальную цену и при этом сильный функционал. Мы уверены, что новинка Redmi 5 будет пользоваться популярностью у клиентов «Связного».

Новинки Redmi 5 и Redmi 5 Plus обладают дисплеем с соотношением сторон 18:9 и характеристиками, которых никогда не было у смартфонов этой категории. Например, большие пиксели 1,25 мкм для основной камеры, вспышка для фронтальной камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm на 14-нанометровой технологии и емкая батарея.

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus пополнят широкий ассортимент устройств китайской компании, представленных в «Связном». Кроме смартфонов этого производителя ритейлер предлагает клиентам фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band, портативные зарядные устройства и колонки, видеорегистраторы и различные аксессуары.

Линейка смартфонов Xiaomi продолжает завоёвывать российский рынок. По итогам 2017 года, продажи Xiaomi в штучном выражении в сравнении с 2016 годом выросли в 7,2 раза, а в денежном — в 6 раз. За ушедший год на российском рынке их было продано 1,2 млн штук на сумму 15 млрд рублей.

Этот год бренд также начал со стремительного роста и в январе 2018 года производитель китайских смартфонов Xiaomi занял долю на российском рынке в 7% в штучном выражении и 5,2% в денежном. А сами продажи смартфонов Xiaomi в январе выросли в 4 раза в штучном выражении в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 марта / Комментарии
Компания «Обувь России» объявляет аудированные финансовые результаты за 2017 год

Компания «Обувь России» объявляет аудированные финансовые результаты за 2017 год

Компания «Обувь России», один из двух крупнейших обувных ритейлеров России объявляет аудированные финансовые результаты по МСФО за 2017 год.

далее →

15 марта / Комментарии
ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций «Магнита»

ВТБ закрыл сделку по покупке 29,1% акций российского ритейлера «Магнита» у его основателя миллиардера Сергея Галицкого. Об этом в четверг, 15 марта, сообщает пресс-служба «Магнита».

далее →

15 марта / Комментарии
«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

«Эльдорадо» начала принимать карту рассрочки «Халва»

Сеть магазинов бытовой техники, электроники и товаров для дома «Эльдорадо», входящая в ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева, присоединилась к числу партнеров карты рассрочки «Халва», эмитентом которой является «Совкомбанк». Карта действует в более 400 розничных магазинах сети, а также в интернет-магазине eldorado.ru.

далее →

15 марта / Комментарии
Аdidas закроет в 2018 году 170 торговых точек

Аdidas закроет в 2018 году 170 торговых точек

Аdidas сократил количество сотрудников в России и СНГ за год на 26%. В планах компании — продолжать закрывать магазины в России. Несмотря на то, что Россия продолжает оставаться важным рынком, в компании будут и дальше закрывать нерентабельные магазины.

далее →

13 марта / Комментарии
Россияне лояльны к контрафактным товарам

Россияне лояльны к контрафактным товарам

Россияне, в большинстве своем, согласны приобретать подделки оригинальных товаров, свидетельствует исследование юридической компании BrandMonitor.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!