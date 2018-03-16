«Связной» первым начинает продажи Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus

«Связной» первым среди российских ритейлеров начинает продажи смартфона Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus. Продажи в интернет-магазине компании svyaznoy.ru для жителей всех 950 городов присутствия «Связного стартуют 20 марта.

Покупатели смогут приобрести новинку на сайте ритейлера в двух модификациях — с объемом памяти 16 Гб за 11 990 рублей и 32 Гб за 12 990 рублей. Среди доступных цветовых решений — голубой и золотой. Новинки Redmi 5 и Redmi 5 Plus в «Связном» можно будет приобрести и в рассрочку на срок 10 месяцев.

«Появление новинок от Xiaomi расширит выбор смартфонов для посетителей интернет-магазина «Связного», — отмечает коммерческий директор ритейлера Дагмара Иванова, — Устройства серии Redmi сочетают привлекательные технические характеристики, доступную цену и удобную операционную систему. Сегодня покупатели выбирают модели, которые сочетают в себе оптимальную цену и при этом сильный функционал. Мы уверены, что новинка Redmi 5 будет пользоваться популярностью у клиентов «Связного».

Новинки Redmi 5 и Redmi 5 Plus обладают дисплеем с соотношением сторон 18:9 и характеристиками, которых никогда не было у смартфонов этой категории. Например, большие пиксели 1,25 мкм для основной камеры, вспышка для фронтальной камеры, восьмиядерный процессор Qualcomm на 14-нанометровой технологии и емкая батарея.

Xiaomi Redmi 5 и Redmi 5 Plus пополнят широкий ассортимент устройств китайской компании, представленных в «Связном». Кроме смартфонов этого производителя ритейлер предлагает клиентам фитнес-браслеты Xiaomi Mi Band, портативные зарядные устройства и колонки, видеорегистраторы и различные аксессуары.

Линейка смартфонов Xiaomi продолжает завоёвывать российский рынок. По итогам 2017 года, продажи Xiaomi в штучном выражении в сравнении с 2016 годом выросли в 7,2 раза, а в денежном — в 6 раз. За ушедший год на российском рынке их было продано 1,2 млн штук на сумму 15 млрд рублей.

Этот год бренд также начал со стремительного роста и в январе 2018 года производитель китайских смартфонов Xiaomi занял долю на российском рынке в 7% в штучном выражении и 5,2% в денежном. А сами продажи смартфонов Xiaomi в январе выросли в 4 раза в штучном выражении в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.