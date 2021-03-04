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«Связной» планирует открыть собственный маркетплейс

Сеть салонов сотовой связи «Связной» может открыть собственный маркетплейс, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. На платформе будут продаваться товары партнеров компании, ритейлер рассматривает два способа реализации такой продукции.

Одна из моделей предполагает, что «Связной» выкупает товар только после того, как его закажет пользователь. Во втором случае ритейлер получает продукцию под реализацию и может вернуть его, если заказов не будет.

Комиссии для партнеров на площадке пока нет, поскольку на этот сегмент приходится 2% от онлайн-продаж «Связного». Однако в перспективе такое разделение доходов может появиться, говорит собеседник издания.

Спрос на мобильные устройства в рознице начал падать еще до пандемии, что спровоцировало снижение количества салонов сотовой связи, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Например, «Связной» сократил число своих магазинов в два раза — до 2,5 тыс. точек. Прошлым летом начал продавать через свой интернет-магазин и доставлять бытовую технику. Недавно «AliExpress Россия» и «Связной» приступили к тестированию кобрендинговых пунктов выдачи заказов.

«Роль консультантов снижается, потребители выбирают устройства сами», — говорит аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Он также подчеркнул, что специализированные салоны для продаж смартфонов становятся все менее востребованны.

Автор: Анна
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