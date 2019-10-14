«Связной» подвёл итоги 9 месяцев 2019 года на российском рынке смартфонов

По данным ритейлера, с января по сентябрь этого года в России продано 19,4 млн смартфонов на общую сумму 318 млрд рублей, что больше в сравнении с аналогичным периодом 2018 года на 8% в деньгах и 2% в штуках.

За 9 месяцев средняя цена на смартфон в России выросла на 6% и составила 16,3 тыс. рублей. Наибольший рост продемонстрировали устройства в ценовом сегменте от 15 до 20 тыс. рублей, доля которых от всех продаж в штуках составила 15%. С января по сентябрь лидерство по количеству продаж на российском рынке смартфонов менялось несколько раз, переходя от южнокорейского бренда Samsung к китайскому бренду Honor и обратно. По итогам трёх кварталов этого года лидером стал Samsung, за ним следуют Honor и Apple. В денежном выражении лидером по-прежнему остаются американская компания Apple.

Китайские бренды активно наращивают свои позиции: за 9 месяцев 2019 года доля рынка смартфонов из Поднебесной составила 48% от всех продаж в штуках, против 38,6% за аналогичный период 2018 года. Интенсивный рост происходит за счёт экспансии китайских брендов в I квартале этого года в ценовую категорию от 6 до 10 тыс. рублей, где ранее играли заметную роль российский и другие международные бренды. Наиболее популярными китайскими брендами смартфонов у россиян стали Honor, Huawei и Xiaomi, на которых приходится 90% продаж от всех китайских смартфонов.