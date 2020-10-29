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«Связной» подвела итоги развития российского рынка ноутбуков по итогам 9 месяцев 2020 года

С января по сентябрь продажи ноутбуков продолжили расти: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились на 40% в натуральном выражении и 54% в денежном до 2,5 млн устройств и 106,1 млрд рублей. Наиболее популярным брендом у россиян стал Asus, который занял 24% рынка в штуках, а средняя цена купленного ноутбука составила 42,3 тыс. рублей.

ТОП-3 бренда (по количеству продаж):

1) Asus — 24%

2) Lenovo — 21%

3) Acer — 19%

ТОП-3 бренда (по сумме продаж):

1) Asus — 23%

2) Acer — 18%

3) Lenovo — 17%

Онлайн-продажи стали главным трендом рынка: каждый второй ноутбук россияне приобретали в интернете. Всего пользователи приобрели 52% ноутбуков от всех купленных устройств с января по сентябрь.

«Россияне стали приобретать более производительные ноутбуки. Если в прошлом году наибольшей популярностью пользовались устройства в ценовом сегменте от 15 до 30 тыс. рублей, то по итогам трёх кварталом хитом продаж стали ноутбуки стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей, которые занимают долю в 37% в штуках. Мы связываем смещение спроса в пользу дорогих устройств с периодом самоизоляции, когда пользователям стали необходимы мощные устройства, способные решать более широкий спектр задач в рамках удалённой работы, учёбы и просто досуга», — комментирует Михаил Догадин, вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной».

Автор: Анна
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