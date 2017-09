«Связной» подводит итоги предзаказа на iPhone 8 и iPhone 8 Plus

«Связной» сообщает о предварительных итогах предзаказа на iPhone 8 и iPhone 8 Plus и объявляет о дате и времени начала продаж новинок от Apple.

29 сентября в 10.00 «Связной» начнет продажи iPhone 8 и iPhone 8 Plus в салонах и интернет-магазине компании. В преддверии российской премьеры новинок ритейлер подводит итоги предзаказа, стартовавшего 22 сентября 2017 года. Количество заявок на новинки, как и годом ранее, исчисляется тысячами устройств.

Самой популярной новинкой в «Связном» стал iPhone 8 Plus с объемом памяти 256 Гб и в цветовом решении «серый космос» — 24% всех заявок. Различные модификации iPhone 8 Plus с диагональю дисплея 5,5 дюйма покупатели заказывали чаще, чем базовый iPhone 8. Заявки на iPhone 8 Plus оформили 63% покупателей. Самое популярное цветовое решение — «серый космос» — 56% предзаказов. На втором месте модели «золотистого» цвета — около трети от общего количества заявок. По объему встроенной памяти предпочтения клиентов распределились примерно поровну вне зависимости от модели.

Наибольшее количество предзаказов традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В топ-10 городов по числу оформленных предзаказов на новые iPhone вошли Екатеринбург, Сочи, Новосибирск, Казань, Тюмень, Уфа, Самара, а также Красноярск, Краснодар и Ростов-на-Дону, жители которых заказали одинаковое количество устройств.