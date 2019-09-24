Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»
Крупнейший ритейлер «Связной» и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о сотрудничестве. Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30% при совершении покупки в точках продаж розничной сети.
При покупке аксессуаров или товаров категорий «Планшеты», «Ноутбуки» или «Смартфоны» клиентам будут начислены бонусы в размере до 5%.
«Сегодня мы непрерывно находимся в поиске лучших решений для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и выгоду для наших клиентов. Цифровая электроника — одна из наиболее популярных категорий товаров, поэтому мы убеждены, что покупатели оценят выгоду для себя от синергии крупнейшего ритейлера и программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», — отмечает вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.
«Присоединение такой крупной сети в качестве партнера программы лояльности — это расширение возможностей для наших участников в федеральном масштабе. Каждый участник программы лояльности может выбрать в „Связном“ сервис или товар и выгодно использовать бонусы СПАСИБО. А доступность точек продаж позволит это сделать клиентам даже в самых отдаленных и небольших населенных пунктах страны», — комментирует Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка».