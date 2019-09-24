Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Крупнейший ритейлер «Связной» и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о сотрудничестве. Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30% при совершении покупки в точках продаж розничной сети.

При покупке аксессуаров или товаров категорий «Планшеты», «Ноутбуки» или «Смартфоны» клиентам будут начислены бонусы в размере до 5%.

«Сегодня мы непрерывно находимся в поиске лучших решений для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и выгоду для наших клиентов. Цифровая электроника — одна из наиболее популярных категорий товаров, поэтому мы убеждены, что покупатели оценят выгоду для себя от синергии крупнейшего ритейлера и программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», — отмечает вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.