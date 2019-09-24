+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»

Крупнейший ритейлер «Связной» и программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» объявляют о сотрудничестве. Теперь все участники программы лояльности смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30% при совершении покупки в точках продаж розничной сети.

При покупке аксессуаров или товаров категорий «Планшеты», «Ноутбуки» или «Смартфоны» клиентам будут начислены бонусы в размере до 5%.

«Сегодня мы непрерывно находимся в поиске лучших решений для того, чтобы обеспечить максимальное удобство и выгоду для наших клиентов. Цифровая электроника — одна из наиболее популярных категорий товаров, поэтому мы убеждены, что покупатели оценят выгоду для себя от синергии крупнейшего ритейлера и программы лояльности «Спасибо от Сбербанка», — отмечает вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

«Присоединение такой крупной сети в качестве партнера программы лояльности — это расширение возможностей для наших участников в федеральном масштабе. Каждый участник программы лояльности может выбрать в „Связном“ сервис или товар и выгодно использовать бонусы СПАСИБО. А доступность точек продаж позволит это сделать клиентам даже в самых отдаленных и небольших населенных пунктах страны», — комментирует Андрей Писарев, генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка».

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

24 сентября / Комментарии
Cstore открыл первый магазин нового формата

Cstore открыл первый магазин нового формата

Cstore — сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller), входящая в Связной, открыла первый магазин Cstore нового формата на Тверской, 6. Изменения коснулись как оформления, так и концепции в целом.  В дальнейшем сеть планирует обновить все свои 30 магазинов в 21 городе России.

далее →

23 сентября / Комментарии
Итоги уик-энда: спрос на новые iPhone в «Связном» и Cstore выше прошлогоднего почти в 2 раза

Итоги уик-энда: спрос на новые iPhone в «Связном» и Cstore выше прошлогоднего почти в 2 раза

Ритейлер «Связной» подводит итоги первого уик-энда после старта продаж новых смартфонов Apple – iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. По итогам первых трёх дней клиенты «Связного» и Сstore приобрели почти в 2 раза больше гаджетов, чем за аналогичный период в 2018 году.

далее →

20 сентября / Комментарии
Тинькофф и «Магнит» представляют кобрендовые карты

Тинькофф и «Магнит» представляют кобрендовые карты

Тинькофф и сетей магазинов «Магнит» объявляют о выпуске кобрендовых карт платежной системы Visa. Владельцы новых дебетовых и кредитных карт смогут получать бонусы программы лояльности сети (1 бонус — 1 рубль) и расплачиваться ими в магазинах «Магнит», а также пользоваться другими возможностями программы лояльности розничной сети.

далее →

20 сентября / Комментарии
«Пятёрочка» представила новую концепцию торговой сети

«Пятёрочка» представила новую концепцию торговой сети

X5 Retail Group, ведущая мультиформатная розничная компания России, объявляет об открытии первого универсама «Пятёрочка» в новой концепции торговой сети. Магазин торговой площадью 360 кв. м и ассортиментом около   5 000 позиций расположен в Москве на Малой Филёвской улице, д. 14, корп. 2.

далее →

19 сентября / Комментарии
В России разработали концепцию «умной» витрины

В России разработали концепцию «умной» витрины

Компания «Витрина, А Групп» предложила свою концепцию «умной» витрины, которая с помощью технологий компьютерного зрения будет отслеживать действия покупателей в торговом зале

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!