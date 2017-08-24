«Связной»: продажи смартфонов в России растут за счет спроса в регионах

«Связной» сообщает об изменениях на рынке смартфонов в России.

В первом полугодии 2017 года россияне приобрели порядка 12,2 млн смартфонов на сумму около 155 млрд рублей. Продажи увеличились на 9% в штуках и 13% в рублях. Такой прирост стал возможен за счет высокого спроса на гаджеты за пределами Москвы. Столица стала одним из двух городов-миллионников, жители которого купили меньше «умных» телефонов по сравнению с первым полугодием 2016 года. Вторым стал Краснодар, однако общий объем продаж в городе, в отличие от Москвы, по сути не оказывает влияния на динамику всего российского рынка.

Продажи смартфонов в столице сократились на 8% в штуках и рублях, составив порядка 1,35 млн гаджетов на сумму более 23 млрд рублей. Москвичи купили 11% всех смартфонов в России (годом ранее показатель равнялся 13%). В денежном выражении столица сформировала 15% выручки ритейлеров от продаж «умных» телефонов против 18,5% в январе-июне 2016 года. Без учета Москвы российский рынок смартфонов в первом полугодии вырос на 11% в штуках и 18% в рублях.

Уменьшение спроса на гаджеты в Москве связано с несколькими факторами. Основной — это зрелость рынка и его насыщение по сравнению с другими регионами. По итогам 12 месяцев прошлого года Москва стала единственным миллионником, где объем продаж смартфонов в штуках сохранился в годовом выражении. Столичные пользователи мобильных телефонов начали отказываться от простых кнопочных устройств раньше жителей других регионов. В результате фактическое проникновение смартфонов, которыми сейчас пользуются жители столицы, выше, чем в регионах.

Еще одна причина падения столичного рынка связана с высокими продажами в прошлом году одного из популярных брендов смартфонов — iPhone. В первом полугодии 2016 года в России появилась новинка — iPhone SE — которая до сих пор востребована у москвичей. Кроме того, в январе-июне прошлого года покупатели активно приобретали iPhone 5s как новый. В результате проявился так называемый эффект высокой базы, который не позволил продажам iPhone вырасти в январе-июне 2017 года. Во второй половине года спрос на iPhone в столице традиционно будет ажиотажным, и динамика падения всего рынка «умных» телефонов в Москве замедлится в штуках. В денежном выражении продажи могут сохраниться на уровне 2016 года.

Рост в регионах обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, присутствуют общие для всего рынка причины: популярность кредитных продуктов, стабилизация курсов валют и выгодные предложения ритейлеров на отдельные модели. С другой — в регионах продолжает восстанавливаться покупательная способность населения. В результате люди стали чаще менять смартфоны, причем на устройства более высоких ценовых сегментов. Средняя цена устройства за пределами Москвы в первом полугодии выросла на 8%, составив 12 300 рублей, в то время как в столице этот показатель сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года — 17 300 рублей.

Среди всех миллионников больше всего спрос на смартфоны вырос в Новосибирске (+18%), Омске (+17%) и Красноярске (+16%). В рублях лучшую динамику показали Красноярск (+25%), Новосибирск (+23%) и Уфа (+22%).