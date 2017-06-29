«Связной»: рост рынка смартфонов в России ускорился

Ритейлер «Связной» оценил рынок смартфонов в России в 1 полугодии и 2 квартале 2017 года.

В 1 полугодии 2017 года продажи смартфонов в России выросли на 9 % в штуках и на 13 % в рублях. Всего жители нашей страны приобрели более 12 млн устройств на сумму порядка 155 млрд рублей. Средняя цена «умного» телефона в январе-июне по сути сохранилась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 12 600 рублей.

Во 2 квартале 2017 года динамика роста продаж смартфонов ускорилась в годовом выражении по сравнению с январем-мартом. Россияне приобрели на 12 % больше устройств, чем годом ранее. Выручка от реализации смартфонов увеличилась на 18 %. Всего в апреле-июне жители нашей страны купили 6,2 млн «умных» телефонов почти на 80 млрд рублей.

Среди ключевых причин роста рынка за оба периода можно выделить увеличение спроса на смартфоны отдельных брендов и возросшую популярность кредитных продуктов. Свое влияние оказало и начавшееся еще в прошлом году снижение курсов валют и их стабилизация.

Программы рассрочки в 2017 году начали оказывать еще более существенное влияние на рынок персональной электроники. По итогам 1 полугодия 60 % клиентов, купивших смартфон в «Связном» в кредит, пользовались именно различными видами рассрочки. За год этот показатель вырос на 35 %.

Среди причин популярности услуги, помимо желания покупателей распределить затраты на длительный период, можно выделить рост количества партнеров, предоставляющих рассрочку в магазинах электроники, увеличение предложения кредитных продуктов, а также популярность кредитов на длительные сроки. В 2017 году у покупателей набирают популярность рассрочки на гаджеты, например, на 24 и 36 месяцев.

Среди брендов, оказавших существенное влияние на весь рынок, можно выделить Apple и Samsung, ставших самыми популярными брендами смартфонов в 1 полугодии — 37% покупателей «умных» телефонов в России приобрели себе гаджет одного из этих производителей. В целом продажи Samsung и iPhone в России выросли на 27% в штуках и на 21% в рублях относительно января-июня 2016 года.

На рост востребованности iPhone повлияло снижение цен на всю линейку гаджетов. Продажи Samsung подстегнуло возвращение смартфонов бренда в крупнейшие розничные сети, активное маркетинговое продвижение, снижение цен на ряд моделей, а также успешный старт новинок — Galaxy S8 и S8+.

Укрепление и последующая стабилизация курса рубля, наблюдавшиеся с конца 2016 года, позволили в целом сохранить цены на новые смартфоны на уровне 1 полугодия 2016 года. В то же время стоимость гаджетов, которые уже присутствовали на рынке, снизилась. Например, один из самых популярных устройств прошлого года — iPhone 5s — можно приобрести за 17-18 тыс. рублей**. В результате покупатели продолжили активно приобретать гаджеты высоких ценовых сегментов, и рынок в рублях в 1 полугодии вырос больше, чем в штуках.

Востребованность смартфонов в 2017 году продолжила оставаться одной из ключевых причин популярности ряда других категорий персональной электроники. Так, штучные продажи фотоаппаратов снизились в штуках примерно на 40 %, планшетов — сократились на четверть.