«Связной»: рынок носимых устройств в России вырос в 2 раза

С января по сентябрь россияне прибрели 3,1 млн устройств на общую сумму 19,4 млрд рублей, что превысило показатели аналогичного периода прошлого года в 2 раза в штуках и почти в 2 раза в деньгах. По итогам продаж на рынке носимых устройств долю в 57% занимают фитнес-трекеры, 26% приходится на умные часы и 17% — на детские умные часы.

С января по сентябрь наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Так, россияне приобрели 1,7 млн. устройств на общую сумму 4 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 121% в штуках и 133% в деньгах. Средняя цена фитнес-трекера в России выросла на 6% и составила 2,3 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Xiaomi, Honor и Jet, на которых пришлось 83% рынка фитнес-трекеров в штучном выражении.

Второй по популярности категорией остаются умные часы. За девять месяцев этого года в России их было куплено 780 тыс. штук на сумму 14,1 млрд рублей. Рост год к году составил 95% в штучном и 81% в денежном выражении. Средняя цена при этом снизилась на 7% и составила 18 тыс. рублей. Лидером в штуках и в деньгах остаётся Apple cо своими устройствами Apple Watch.

Детские умные часы также показывают уверенный рост: с января по сентябрь россияне приобрели 530 тыс. локаторов на сумму свыше 1,3 млрд рублей. Продажи в штуках за год выросли на 55%, в деньгах рост составил 42%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,5 тыс. рублей.

«Носимые устройства продолжают пользоваться высокой популярностью у россиян. В сегменте умных часов за последние годы появилось множество российских и международных игроков в низкой ценовой категории, что значительно повлияло на снижение средней стоимости устройств. На рынке фитнес-трекеров схожая ситуация: появляется большое количество брендов в низкой ценовой категории, однако более половины рынка в штуках и в деньгах по-прежнему занимают устройства от Xiaomi. Пользователи выбирают умные часы и фитнес-трекеры за их функциональность: например, с помощью устройств можно отслеживать уведомления со смартфона, использовать устройства как элемент стиля, следить за своим физическим состоянием и многое другое», — комментирует вице-президент по продажам компании «Связной» Давид Борзилов.

Детские умные часы, позволяющие родителям видеть местоположение своего ребёнка, традиционно занимают третью строчку по популярности в категории носимых устройств, однако также продолжают расти в штуках и деньгах. Если ещё 2 года назад минимальная стоимость детских умных часов составляла 2 тыс. рублей, то сейчас она составляет 1,3 тыс. рублей. Это связано с тем, что производители стали выпускать модели с более простым функционалом.

Главный тренд на рынке детских умных часов — появление и растущая популярность устройств с поддержкой 4G, которая помогает родителям связываться со своими детьми посредством видеосвязи и обеспечивает высокую скорость передачи данных о местоположении ребёнка. Ещё одна заметная тенденция в этой категории — яркие коллаборации. Например, российский бренд Jet выпускает детские умные часы в коллаборации с международным производителем игр Hasbro.