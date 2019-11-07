Ритейлер «Связной» сообщает о высоком спросе на умную колонку «Яндекс.Станция Мини». За шесть дней с момента появления в «Связном», продажи новинки от Яндекса в 55 раз превысили продажи умных колонок других производителей в ценовом сегменте до 5 тыс. рублей.

Наиболее популярным цветом в «Связном» «Яндекс.Станции Минии» является чёрный, на который приходится 90% всех продаж, 10% приходится на устройство в белом цветовом решении. Половину от всех покупок пользователи оформляют в интернет-магазине svyaznoy.ru. Чаще всего новую станцию приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Хабаровска, Казани и Воронежа.

«Связной снова стал первой розничной сетью, в которой появилась уже вторая умная колонка от Яндекса. Мы видим, что с каждым днём интерес к новинке всё больше растёт, и главным фактором популярности «Станции Минии» стала её доступность. Теперь всего за 3990 рублей каждый житель нашей страны может создать свой «умный дом», — отметил Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

Новинку можно приобрести в магазинах «Связной» или на сайте svyaznoy.ru по цене 3990 рублей. Покупатели «Яндекс.Станции Мини» получат в подарок три месяца подписки Яндекс.Плюс.