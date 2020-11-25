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«Связной» стал победителем премии «Retailer of the Year 2020-2021»

«Связной» завоевал звание лучшего сетевого магазина и интернет-магазина года, став победителем премии «Retailer of the Year 2020-2021» в категории «Салоны связи и электроники».

Голосование проводилось путем онлайн-опроса покупателей по десяти значимым аспектам — таким как цена, ассортимент, атмосфера, сервис и качество. Потребители оценивали торговые сети и интернет-магазины, работающие в России, в различных товарных категориях.

«25 лет мы знакомим человека и технологии, и эта награда — один из результатов ежедневной работы команды „Связного“. Я хочу поблагодарить каждого сотрудника за труд и высокое качество работы, особенно отрадно, что это качество отмечено наградой в кризисный год. Искренне верю в то, что мы и дальше будем прикладывать максимум усилий для достижения отличных результатов и сможем многократно приумножать их», — комментирует Евгений Давыдович, президент компании «Связной».

Проект «Лучший магазин года» проводится в России с 2016 года — это крупнейший опрос покупательских предпочтений и премия Retailer of the Year, успешно развивающаяся в 9 странах Европы с 2003 года (Австрия, Бельгия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Испания, Италия, Франция и Швейцария). В опросе и премии ежегодно участвуют более двух миллионов покупателей и сотни национальных и международных торговых сетей, и интернет-магазинов.

Автор: Анна
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