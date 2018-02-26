«Связной» тестирует новый формат магазинов

Сеть «Связной» начала тестировать новый формат магазинов в Москве — под новой вывеской, с расширенным ассортиментом и новой концепцией продаж, сообщает РБК. Эксперимент коснулся трех точек — на Ленинградском шоссе, на ул. Красная Пресня и Рязанском проспекте.

В этих магазинах кроме привычных смартфонов, планшетов и аксессуаров представлены квадрокоптеры, шлемы виртуальной реальности, проекторы, устройства «умного» дома. Также в магазинах предусмотрены специальные зоны с диванами, чтобы покупатели могли детальнее ознакомиться с новыми товарами.

Кроме того, магазины работают под новой вывеской: цвета фона и букв различные — желтый, фиолетовый, серый и белый.

Источник РБК, близкий к «Связному», сообщил, что в случае успеха новый формат распространят на всю сеть. При этом речь идет не только о сети «Связной», но и об «Евросети» — акционеры компаний ведут переговоры об объединении.

100% «Связного» принадлежит группе Solvers Олега Малиса. 50% «Евросети» владеет «Мегафон»; оператор также договорился о приобретении оставшихся 50% у «ВымпелКома», как ожидается, сделка будет закрыта в ближайшее время.

Основной владелец «Связного» Олег Малис рассказал РБК, что запуск нового формата «никак не связан с переговорами с «Мегафоном». «Он связан с необходимостью актуализации собственной платформы с учетом происходящих вокруг изменений», — уточнил г-н Малис.