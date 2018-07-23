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«Связной Трэвел» запустил продажу туров онлайн

«Связной Трэвел» — проект объединенной компании Связной | Евросеть — запустил на своем сайте продажу пакетных туров от 24 ведущих туроператоров России. В пакет услуг входят авиабилеты, проживание, питание, трансфер и медицинская страховка.

Сервис позволяет сравнить все предложения на рынке и приобрести тур по лучшей стоимости. В данный момент «Связной Трэвел» предлагает туры в 44 страны, 930 регионов и более 50 000 отелей с вылетом из 46 российских городов. Например, поездка в Турцию на неделю обойдётся от 35 000 рублей на двоих, в Сочи — от 20 000 рублей на двоих, на Мальдивы — от 129 000 рублей на двоих.

«Одна из особенностей новой услуги — возможность сравнить в режиме онлайн все предложения на рынке и приобрести недорогой тур на нашем сайте, без визита в турагентство. Технология поиска на сайте „Связной Трэвел“ учитывает все возможности и ограничения каждого оператора — в результате клиент получает полную информацию о турах: варианты проживания, питания и перелета, стоимости тура у разных туроператоров. В режиме онлайн клиент может оплатить тур банковской картой или оформить его в рассрочку», — отмечает коммерческий директор «Связной Трэвел» Андрей Осинцев.

Чтобы купить тур на сайте «Связной Трэвел» необходимо выбрать направление, даты, отель и тип питания. После оплаты клиент получает подтверждение в виде письма на электронную почту или посредством sms на телефон. Ваучеры и авиабилеты покупатель также получает на почту перед поездкой.

Автор: Анна
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