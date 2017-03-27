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«Связной» увеличил продажи в сети Cstore в 1,5 раза

«Связной» подводит итоги работы сети Apple Premium Reseller под брендом Cstore в 2016 году.

В 2016 году продажи в сети Cstore увеличились на 56% и составили 4,4 млрд рублей. Среди ключевых причин роста - усиление влияния онлайн-канала, популярность дополнительных сервисов, лояльность клиентов, популярность кредитных продуктов, представленных в магазинах сети, а также высокий интерес к iPhone.

Доля онлайн-продаж в Cstore в 2016 году увеличилась с 9% до 12%, несмотря на то, что у сети пока нет собственного интернет-магазина. Покупатели могут сделать заказ через онлайн-витрину Apple на сайте svyaznoy.ru или забронировать товар в одном из салонов Cstore и позже забрать гаджет в магазине.

Продажи страховых продуктов в Cstore 2016 году выросли на 174%. В среднем страховку в 2016 году купили к каждому третьему iPhone, iPad, MacBook или iMac, приобретенному в магазинах Сstore. Годом ранее только 20% пользователей гаджетов от Apple предпочитали страховать устройства. Увеличение популярности страховых продуктов связан с желанием покупателей максимально обезопасить себя в случае повреждения гаджета или выхода его из строя.

Среди всех товаров, представленных в Cstore, наибольший рост в 2016 году продемонстрировали iPhone. Покупатели приобрели на 58% больше смартфонов от Apple, а выручка от реализации устройств увеличилась на 64% по сравнению с 2015 годом. Динамика продаж iPhone в магазинах формата Apple Premium Reseller под брендом Cstore была выше рыночной и в натуральном, и в денежном выражении(по оценкам рынка аналитиками «Связного»). Более значительный рост в рублях, чем в штуках, обусловлен тем, что в сети Cstore покупатели чаще приобретали более дорогие iPhone по сравнению с магазинами и онлайн-каналом «Связного» в целом. Средняя цена купленного в CstoreiPhone на 21% выше, чем в «Связном» и составляет 46 100 рублей.

Также рост продемонстрировал сегмент персональных компьютеров (iMac и MacBook). В 2016 году продажи этой категории товаров Apple в сети Cstore выросли на 36% в штуках и на 53% в рублях, притом, что весь рынок ПК и ноутбуков уменьшается на протяжении последних нескольких лет. Категория планшетных компьютеров увеличилась на 22% в рублях, однако сократилась на 10% в штуках. В целом – по оценкам «Связного» - рынок планшетов в 2016 году упал на 25% в штуках и на 23% в рублях.

«Монобрендовая сеть формата ApplePremiumReseller является одним из самых успешных проектов «Связного» и одновременно одним из самых сложных с точки зрения удовлетворения потребностей покупателей. Поклонники Apple более требовательны и к экспертизе сотрудников, и к ассортименту, и к обслуживанию, - отмечает генеральный директор ритейлера Евгений Давыдович, - В 2016 году мы сделали ставку на совершенствование качества сервиса и постоянно проводили обучение сотрудников магазинов в соответствии с высокими стандартами производителя. В результате показатель NPS. в Cstore в 2016 году составил 96%, и мы считаем, что рост лояльности и готовность наших покупателей рекомендовать магазины Cstore – это не менее важный результат, чем продажи. Продажи – это то, что есть сейчас, а лояльность клиентов является стратегическим ресурсом, который позволит Cstore и в дальнейшем оставаться эффективным и ярким проектом».

По итогам 2016 года сеть Cstore насчитывает 32 магазина в 20 городах страны.

Автор: Анна
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