Связной»: в 1 квартале российский рынок носимых устройств вырос на 54%

Компания «Связной» подвела итоги развития российского рынка носимых устройств по итогам 1 квартала 2020 года. По данным ритейлера, c января по март в России продано более 1,4 млн фитнес-трекеров и умных часов на общую сумму почти 8,7 млрд рублей, что больше в сравнении с прошлым годом на 54% в натуральном выражении и 43% в денежном. Рост продаж в «Связном» за аналогичный период составил 15% в штуках и 8% в деньгах.

С января по март наиболее высокую динамику роста продемонстрировали фитнес-трекеры. Так, россияне приобрели почти 1 млн устройств на общую сумму 2,5 млрд рублей, что больше прошлогодних показателей на 61% натуральном выражении и 64% в денежном. Средняя цена фитнес-трекера в России выросла на 2% и составила 2,5 тыс. рублей. Наиболее популярными у россиян оказались устройства от Xiaomi, Honor и Jet.

Второй по популярности категорией остаются умные часы. За первые три месяца этого российские потребители приобрели 230 тыс. устройств на сумму 5,8 млрд рублей. Рост год к году составил 53% в штучном и 37% в денежном выражении. Средняя цена при этом снизилась на 10% и составила 24,3 тыс. рублей. Лидером в штуках и в деньгах остаются Apple и Samsung.

Детские умные часы также показывают рост: с января по март россияне приобрели 170 тыс. локаторов на сумму свыше 400 млн рублей. Продажи в штуках за год выросли на 32%, в деньгах рост составил 22%. Средняя цена локатора снизилась на 8% и составила 2,4 тыс. рублей.