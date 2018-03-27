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«Связной»: в 2017 году доля онлайн-продаж компании в сегменте «смартфоны» достигала 35% российского рынка

В 2017 году доля онлайн-продаж «Связного» на российском рынке в сегменте «смартфоны» доходила до 35%. Стоит отметить, что это максимальный показатель доли рынка среди всех ритейлеров, продающих технику и смартфоны.

«Онлайн-продажи смартфонов в «Связном» по итогам 2017 года росли в 3 раза быстрее рынка. В наших планах закрепить лидерские позиции в онлайн-продажах, в том числе в онлайн-продажах смартфонов», — подчёркивает коммерческий директор «Связного» Дагмара Иванова.

Среди драйверов роста аналитики «Связного» отмечают сильный рывок онлайн-продаж в Центральном регионе – их доля рынка увеличилась на 30% в сравнении с 2016 годом. Хорошие результаты онлайн-продаж показали и другие регионы: в Приволжском федеральном округе доля онлайн-продаж увеличилась на 19%, а в Сибирском федеральном округе – на 22%.

Таких показателей удалось достичь благодаря кардинальным изменениям в подходе свободного перемещения любого покупателя между каналами продаж во время customer journey и сильный рывок в развитии омниканальности «Связного». Каналы продаж ритейлера – интернет-магазин, розница, электронный каталоги, мобильное приложение, доставка – тесно связаны между собой, что обеспечивает «бесшовный» и максимально удобный процесс покупки для клиента.

На выдающийся результат онлайн-сегмента «Связного» на российском рынке повлияли, в том числе, расширение ассортимента интернет-магазина и появление в линейке ритейлера продукции Samsung, выгодные маркетинговые предложения и возможность приобретать товары в рассрочку, введение расширенных опций по кредитованию и повышение показателя одобрения кредитных заявок.

Автор: Анна
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