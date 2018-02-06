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«Связной»: выручка премиум-ритейлера Cstore за 2017 год выросла на 30%

В 2017 году выручка премиум-ритейлера Cstore в сравнении с 2016-м увеличились на 30%. Среди ключевых драйверов роста — запуск отдельного сайта — интернет-магазина c-store.ru, выход новинок, неизменно высокий интерес к продукции Apple, а также популярность дополнительных сервисов и кредитных продуктов в магазинах сети и на сайте. Рост продаж Cstore в штуках по итогам ушедшего года составил 13%.

Покупатели могут сделать заказ в интернет-магазине c-store.ru или забронировать товар в одном из салонов Cstore, а забрать гаджет в удобном магазине или заказав доставку на дом. Количество онлайн-заказов за 2017 год — со старта работы сайта во втором квартале до конца года — увеличилось в 4 раза (апрель 2017 в сравнении с декабрем 2017).

«Розничные магазины и сайт Cstore — это уникальное премиум обслуживание и высокий уровень сервиса, а также неповторимая атмосфера для погружения в мир инноваций и современных технологий. Каждый сотрудник розничной сети Cstore находит решение под индивидуальные запросы клиента. Кстати, в интернет-магазине можно заказать срочную доставку в течение пары часов», — отмечает коммерческий директор компании «Связной» Дагмара Иванова.

Среди товаров, представленных в Cstore: iPhone, iMac/MacBook, iPad, Apple Watch, Apple TV, наушники и портативные колонки Beats, а также другие аксессуары. Наибольшей популярностью в 2017 году пользовались iPhone. В топ-3 самых востребованных моделей вошли iPhone SE 32Gb, iPhone 6 32Gb, iPhone 7 в конфигурациях 32Gb и 128Gb. А наибольшую выручку Cstore принесли iPhone 7 и новинка ушедшего года iPhone X.

В 2017 году в Cstore продемонстрировал рост сегмент ноутбуков — MacBook. За ушедший год продажи этой категории товаров от Apple в сети Cstore выросли на 55% в штуках и на 62% в рублях, категория планшетных компьютеров iPad увеличилась на 50% в рублях и на 38% в штуках. Продажи персональных компьютеров iMac в Cstore в штуках выросли на 15%, а в рублях на 11%.

В 2017 году ассортимент Cstore расширился благодаря бренду аксессуаров Native Union, а также всем новинкам Apple — Apple Watch Series 3, iPhone 8 и 8 Plus, iPhone 7 RED, iPhone X, MacBook Pro/Air 2017, iMac 2017, iPad 2017 и Apple TV 4К.

Автор: Анна
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