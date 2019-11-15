+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Связной» запускает продажу топливных карт

Смотрите в каталоге
Связной
Связной
Электроника

Ритейлер «Связной» в партнёрстве с топливным дискаунтером «Бензовоз» объявляет о запуске продаж топливной карты «Бензовоз» в своей сети. «Связной» стал первым ритейлером, который начал продавать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 года в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тысяч карт.

Топливная карта даёт возможность получить её обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой 10-й заправке — 10% в более 15 000 АЗС на территории России, среди которых Газпромнефть, Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 рублей.

«Посетители магазинов „Связной“ активно используют наши дополнительные сервисы: пополнение электронных кошельков и банковских карт, денежные переводы, оформление страховых полисов и многое другое. Мы стремимся постоянно расширять этот список, поэтому запускаем в продажу топливную карту „Бензовоз“ и возможность её пополнения в магазинах. Уверен, что продукт будет востребован в нашей сети», —комментирует Максим Следков, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

Пополнять карту быстро и без комиссии можно в любом магазине «Связной». Для этого необходимо сообщить сотруднику компании номер карты, штрих-код или номер мобильного телефона, если карта уже активирована. Максимальная сумма для разового пополнения баланса карты — 15 000 рублей, минимальная сумма — 100 рублей.

«Стратегическое соглашение с компанией „Связной“ — ключевым игроком на розничном рынке электроники и финансовых услуг — позволяет предоставить клиентам по всей России удобный сервис для экономии бюджета — дисконтную карту „Бензовоз“. Раньше доступ к топливным картам и большим скидкам был только у компаний и предпринимателей, а теперь частные лица-автолюбители смогут получить скидку до 10%, оформив нашу карту в магазинах „Связного“, и „разгонять“ выгоду до 20%, участвуя в акциях „Бензовоза“», — говорит основатель топливного дискаунтера Сергей Бородин.

Компании и сервисы: Связной
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

14 ноября / Комментарии
X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group начала тестировать многоразовые мешки для продуктов

X5 Retail Group запустила пилотный проект по стимулированию покупателей торговой сети «Пятёрочка» к использованию многоразовых мешков для взвешивания и хранения фруктов, овощей и орехов в качестве альтернативы одноразовым пакетам.

далее →

14 ноября / Комментарии
METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO начала выпуск цифровых карт в мессенджерах

METRO продолжает упрощать процесс выдачи карты и взаимодействия с клиентами через цифровые каналы коммуникации. Вслед за мобильным приложением компания запустила чат-бот на платформе Viber.

далее →

14 ноября / Комментарии
Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: покупатели наушников отказываются от проводов

Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: покупатели наушников отказываются от проводов

Группа «М.Видео-Эльдорадо» проанализировала спрос на наушники по итогам трёх кварталов 2019 года. Российский рынок увеличился на 8% в штуках и 57% в деньгах до 15 млн наушников на сумму 23,6 млрд руб. С беспроводным соединением продаётся уже каждая четвертая пара наушников.

далее →

12 ноября / Комментарии
Mail.ru Group представит свою «умную» колонку

Mail.ru Group представит свою «умную» колонку

Вслед за «Яндексом» Mail.ru готовится представить свою умную колонку под управлением голосового помощника «Маруся». От «Яндекс.Станции» ее отличает возможность заказа еды или такси с помощью голоса.

далее →

11 ноября / Комментарии
Оборот магазинов-партнеров Ассоциации Магазинов Розничной Торговли достиг 1 млрд рублей

Оборот магазинов-партнеров Ассоциации Магазинов Розничной Торговли достиг 1 млрд рублей

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ), первое на российском розничном рынке объединение магазинов мелкосетевой и несетевой продуктовой розницы, раскрыло общий годовой оборот магазинов-партнеров, который составил 1 млрд рублей на начало ноября 2019 года.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2019, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!