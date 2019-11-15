«Связной» запускает продажу топливных карт

Ритейлер «Связной» в партнёрстве с топливным дискаунтером «Бензовоз» объявляет о запуске продаж топливной карты «Бензовоз» в своей сети. «Связной» стал первым ритейлером, который начал продавать топливные карты для физических лиц в своих магазинах. До конца 2020 года в магазинах ритейлера планируется оформить 500 тысяч карт.

Топливная карта даёт возможность получить её обладателю скидку на топливо в размере 5%, а при каждой 10-й заправке — 10% в более 15 000 АЗС на территории России, среди которых Газпромнефть, Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 рублей.

«Посетители магазинов „Связной“ активно используют наши дополнительные сервисы: пополнение электронных кошельков и банковских карт, денежные переводы, оформление страховых полисов и многое другое. Мы стремимся постоянно расширять этот список, поэтому запускаем в продажу топливную карту „Бензовоз“ и возможность её пополнения в магазинах. Уверен, что продукт будет востребован в нашей сети», —комментирует Максим Следков, директор телекоммуникационных и финансовых услуг компании «Связной».

Пополнять карту быстро и без комиссии можно в любом магазине «Связной». Для этого необходимо сообщить сотруднику компании номер карты, штрих-код или номер мобильного телефона, если карта уже активирована. Максимальная сумма для разового пополнения баланса карты — 15 000 рублей, минимальная сумма — 100 рублей.