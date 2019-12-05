«Связной» запускает сервис по ремонту устройств от 30 минут в собственных магазинах

Ритейлер «Связной» запускает собственные авторизованные сервисные центры «Связной сервис». Теперь клиенты могут оперативно получить консультацию и помощь высококвалифицированного инженера прямо в магазинах ритейлера. Сервисные центры уже запущены в Вологде и Уфе, а до конца года планируется открытие в Москве, Красноярске, Воронеже и Рязани.

«Связной сервис» представляет собой выделенные зоны в магазинах компании. Инженер на месте проведёт диагностику устройства и в зависимости от степени поломки гаджета предложит дальнейший план действий клиенту. В авторизированных центрах «Связной сервис» клиенты смогут получить услуги по гарантийному ремонту, ремонту телефонов по страховым полисам, страхование БУ-техники, проверку качества, а также техническую консультацию. Гарантийный ремонт производится вне зависимости от магазина, где было куплено устройство: этот может быть, как «Связной», так и любой другой магазин. Достаточно иметь при себе квитанцию о покупке товара. В ремонт принимаются смартфоны, планшеты, ноутбуки, умные часы и многое другое.

«Сегодня мы нацелены на быстроту, качество и доступность для каждого клиента, поэтому запуск центров „Связной сервис“ в собственных магазинах является частью нашей стратегии по развитию клиентского сервиса компании. Мы понимаем, что такой формат станет неотъемлемой частью магазинов будущего, где мы сможем окружить клиента сервисами на 360 градусов. Основное преимущество обращения в „Связной сервис“ — это возможность отремонтировать гаджет в самые минимальные сроки. Ремонт за 30 минут здесь и сейчас — это ещё один сервис нашей компании, который делает жизнь клиентов удобнее. Сегодня „Связной“ — это не только продавец смартфонов, но и игрок рынка высокотехнологичных сервисов. В 2020 году планируется открытие ещё несколько десятков таких центров в разных городах страны», — комментирует Андрей Агапов, директор по сервису компании «Связной».

Все инженеры проходят обязательную сертификацию у производителей техники, постоянно повышают свою квалификацию и без труда могут диагностировать многие проблемы уже на месте и выполнить ремонт — замену основных плат, ремонт влагозащитных моделей, сложный электрический ремонт и другие. Для ремонта используется сертифицированное производителями оборудование и строго соблюдается технология проведения работ. Благодаря высокой квалификации лицензированных сотрудников сервиса высокая доля ремонтов производится без пересылок на фабрики. В случае отправки используются курьерские службы, что позволяет обеспечить максимально сжатые сроки ремонтных работ. По окончанию процесса всем клиентам предоставляется гарантия на выполненные работы и замененные комплектующие до 90 дней.