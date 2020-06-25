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«Связной» запустил доставку среднегабаритной и крупногабаритной техники

«Связной» запустил доставку среднегабаритной и крупногабаритной техники. Теперь каждый посетитель интернет-магазина ритейлера может заказать холодильник, телевизор, стиральную машину и многое другое с доставкой на дом.

Запуск новой услуги стал частью стратегии по расширению направления новых для компании товарных категорий. Доставка до двери клиента позволит «Связному» стать полноценным игроком на российском рынке продаж крупной бытовой техники и электроники.

Всего для клиентов доступно более 70 категорий товаров среденгабаритной и крупногабаритной техники. Воспользоваться сервисом могут жители Москвы и Московской области. Доставка осуществляется бесплатно при сумме покупки от 4,9 тыс. рублей. Для жителей столицы доставка осуществляется уже на следующей день после оформления заказа, в области — до 2 дней. Оплатить покупку можно любым удобным способом: онлайн при оформлении заказа, либо банковской картой при получении. В ближайшее время «Связной» планирует расширение географии доставки на другие регионы.

«Бытовая техника и электроника пользуется высокой популярностью у наших клиентов, поэтому новое направление стало для нас одним из приоритетных. Мы продолжим активно работать над расширением ассортимента, географией и условиями доставки. На сегодняшний день в нашем интернет-магазине представлены более 50 тыс. товаров и мы стремимся к тому, чтобы svyaznoy.ru стал площадкой, где можно выбрать совершенно любую технику для повседневной жизни. Вместе с ассортиментом мы развиваем и наши сервисы. Например, в ближайшее время мы запустим онлайн-рассрочку», — комментирует директор департамента развития продуктов электронной коммерции компании «Связной» Алексей Антропов.

Автор: Анна
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