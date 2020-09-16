«Связной» запустил магазин на AliExpress

Компания «Связной» запустила продажи электроники в своём магазине на AliExpress. Это первое размещение «Связного» на маркетплейсах — ранее ритейлер продавал товары только через собственный интернет-магазин svyaznoy.ru и сеть офлайн-точек.

Получить заказ с AliExpress можно будет в срок от 2 до 10 дней в любую точку страны — заказ привезет курьер прямо до двери покупателя. На старте в магазине «Связной» будет представлено около 100 товаров, но уже в ближайшее время ассортимент вырастет до 10 тыс. позиций (смартфоны, умные часы, беспроводные наушники, портативные колонки и другие устройства).

Спрос на фитнес-браслеты, умные часы и прочие носимые устройства на AliExpress после окончания периода самоизоляции вырос на 80%. В топ самых популярных брендов-производителей девайсов попали Xiaomi, Huawei и Honor, а также Amazfit. Спрос на наушники вырос на 30%, среди бестселлеров — компактные беспроводные модели-вкладыши от Apple, Huawei и Xiaomi.

«Мы всегда стремимся быть как можно ближе к нашим покупателям, поэтому рассматриваем и тестируем различные каналы продаж. Партнёрство с AliExpress позволит нам выйти совершенно на новую аудиторию. В дальнейшем мы планируем принимать участие в совместных акциях, а также запускать эксклюзивные предложения для наших покупателей», — комментирует старший вице-президент по коммерческой деятельности компании «Связной» Давид Борзилов.

«AliExpress традиционно силен ассортиментом и ценами, но мы держим курс на ускорение доставки. Локальные магазины, которые могут предложить большой выбор востребованных товаров с быстрой доставкой до двери, имеют весомое конкурентное преимущество не только перед китайскими продавцами, но и перед соотечественниками», — говорит Сергей Черемисин, коммерческий директор по стандартным категориям AliExpress Россия.

По данным исследования AliExpress Россия и Research.me, топ-5 самых популярных брендов смартфонов среди российских покупателей: Samsung, Xiaomi, Apple, а также Honor и Huawei. Средняя стоимость телефона составляет 10-20 тысяч рублей — за такую сумму покупают смартфоны более 40% опрошенных. 31: ориентируется на сумму менее 10 тысяч, 20% — от 20 до 40 тысяч, 8% — более 40 тысяч рублей. Чаще всего смартфоны на AliExpress заказывают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Перми.