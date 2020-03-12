«Связной» запустил магазины для геймеров «Связной Play»

Компания «Связной» объявляет об открытии магазинов «Связной Play». Первые три магазина для геймеров запущены в Подмосковье. Новые магазины состоят из зон для тестирования и выбора игровых гаджетов.

В магазинах формата «Play» каждый посетитель сможет протестировать расположенные в открытой выкладке самые последние новинки на рынке игровых ноутбуков от брендов Acer и MSI. Также в магазинах представлена компьютерная периферия: клавиатуры, гарнитуры, компьютерные мыши и коврики. Помимо товарных категорий для геймеров, в магазине будут представлены уже привычные для каждого посетителя «Связного» гаджеты. Все продавцы новых магазинов прошли специализированное обучение и смогут оказать квалифицированную помощь в выборе подходящего устройства.

«Мы видим, что за последние несколько лет спрос на игровые ноутбуки только растет. Так, например, в 2017 году на российском рынке было продано 137 тыс. игровых ноутбуков, тогда как по итогам 2019 года этот показатель составил уже 246 тыс. штук. Сегодня гейминг — одна из наиболее быстрорастущих индустрий, которая дарит миллионам людей во всём мире положительные эмоции. Новый формат „Связной Play“ призван стать точкой притяжения для всех, кто интересуется геймингом», — комментирует Давид Борзилов, вице-президент по продажам компании «Связной».

В каждом магазине «Связной Play» расположен электронный каталог, где собран широкий ассортимент гаджетов для геймеров. С помощью электронного каталога можно подобрать интересующий товар, сравнить цены, а также заказать товар с доставкой в любой магазин «Связного» на территории страны, домой или в любое другое удобное для получения товара место.

В честь открытия новых магазинов с 7 по 17 марта «Связной» дарит всем посетителям магазинов «Связной Play» и интернет-магазина svyaznoy.ru промокод SVYAZNOYPLAY, который позволит получить скидку 1000 рублей на товары для гейминга. Подробности на странице акции.

Ранее ритейлер запустил магазины формата «Связной Plus» с товарами для «умного дома». В специальных зонах посетители могут протестировать через голосовые команды устройства от Яндекса под управлением «Алисы»: умную колонку «Яндекс.Станция», умную розетку, пульт и другие устройства. Также в магазине доступны демонстрационные зоны с устройствами для «умного дома» от брендов Rubetek и Redmond: wi-fi-видеокамеры, «умные» лампочки, различные виды датчиков: дыма, открытия, утечки газа, протечки воды, движения.