+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Связной запустил MultiTrade-in для гаджетов

Смотрите в каталоге
Samsung
Samsung
Бытовая техника

Ритейлер Связной | Евросеть запустил MultiTrade-in. Теперь клиенты ритейлера могут сдать сразу несколько б/у гаджетов в счет стоимости одного нового устройства по программе MultiTrade-in.

Новая услуга стартует в ноябре в магазинах Связной и Cstore (Apple Premium Reseller). Согласно условиям, клиенты могут принести на обмен неограниченное количество смартфонов/планшетов — от 2-х и выше (как одного бренда, так и разных), и приобрести взамен любой новый смартфон на выбор, а также планшет, ноутбук или моноблок, в том числе iPad, iMac или MacBook, Apple Watch. Скидка на новое устройство по программе MultiTrade-in может доходить до 100%.

Ритейлер принимает смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Honor, Sony, LG и планшеты Samsung, Apple, Huawei, вне зависимости от их внешнего состояния, в том числе с разбитыми экранами, трещинами, сколами и другими повреждениями. Возможность сдать устройство с разбитыми экранами клиент может уточнить в магазине. При этом устройства, которые хочет сдать покупатель, не обязательно должны быть куплены именно в России: ритейлер принимает и смартфоны/планшеты, предназначенные для зарубежного рынка.

Приобретая электронику в Связном и Cstore (Apple Premium Reseller) по программе MultiTrade-in, клиенты могут воспользоваться условиями рассрочки и кредита, а также получить баллы за покупку на карту лояльности Cstore. Сумма стоимости выкупа б\у смартфонов/планшетов может быть зачислена в качестве первоначального платежа для оформления рассрочки на новый гаджет.

«Связной стал первым российским ритейлером, который предоставил Trade-in на смартфоны — мы запустили услугу в 113 наших магазинах в начале июля 2017 года. Уже в августе 2017 года мы масштабировали Trade-in на все точки Связного и Cstore (Apple Premium Reseller). По итогам III квартала 2018 года популярность услуги выросла в 48 раз в сравнении с III кварталом 2017 года, когда Trade-in только появился в нашей сети. Мы решили не останавливаться на достигнутом и снова первыми в России запустили MultiTrade-in. Теперь клиенты могут обменять сразу несколько старых устройств на новое, чтобы получить максимально выгодное предложение», — подчёркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Для обмена устройств по MultiTrade-in в Связном и Cstore не нужно приносить с собой упаковку, наушники или зарядку от старых смартфонов/планшетов, достаточно принести только сами гаджеты. После осмотра и проверки сдаваемого устройства при помощи специальной программы сотрудники магазина назовут клиенту общую стоимость его нынешних гаджетов по программе MultiTrade-in. Эта стоимость и будет зачтена в счет цены нового устройства. При необходимости сотрудники Связного и Cstore также могут перенести информацию с устройств клиента на новый гаджет после покупки.

Компании и сервисы: Samsung, Евросеть, Sony Centre, C-store, LG, Связной
Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

26 ноября / Комментарии
Тренды ЗОЖ в России и их влияние на покупательское поведение

Тренды ЗОЖ в России и их влияние на покупательское поведение

Большинство (82%) россиян считают здоровье и бодрость главной личной ценностью, причем эта доля значительно выше, чем в целом по миру (64%). Насколько то, что люди говорят, совпадает с тем, что они делают для сохранения здоровья?

далее →

22 ноября / Комментарии
X5 Retail Group протестировала машинное обучение в маркетинге

X5 Retail Group протестировала машинное обучение в маркетинге

X5 Retail Group завершила пилотный проект по технологии Reinforcement Learning (RL) - одному из подходов к машинному обучению.

далее →

21 ноября / Комментарии
Сеть магазинов Castorama уйдет из России

Сеть магазинов Castorama уйдет из России

Владелец сети магазинов Castorama — британская компания Kingfisher — объявил о закрытии своих магазинов в России, Испании и Португалии.

далее →

20 ноября / Комментарии
Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле

Microsoft и Nielsen объявили о создании стратегического альянса по внедрению искусственного интеллекта в ритейле

Nielsen и Microsoft опубликовали подробности о недавно разработанном решении для управления корпоративными данными Nielsen Connect, использующем возможности интеллектуальной облачной платформы Microsoft Azure.

далее →

20 ноября / Комментарии
MAPIC 2018: районные центры займут вакантную нишу на локальном рынке

MAPIC 2018: районные центры займут вакантную нишу на локальном рынке

На прошлой неделе в Каннах завершилась 24-я международная выставка торговой недвижимости MAPIC 2018, которая собрала более 8500 делегатов и 2000 ритейлеров. Одной из немногих российских компаний, которые приняли участие в панельных сессиях, стала ADG group, реализующая крупнейший ритейл-проект Москвы по созданию сети районных центров.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail), База знаний ритейла
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!