Связной запустил MultiTrade-in для гаджетов

Ритейлер Связной | Евросеть запустил MultiTrade-in. Теперь клиенты ритейлера могут сдать сразу несколько б/у гаджетов в счет стоимости одного нового устройства по программе MultiTrade-in.

Новая услуга стартует в ноябре в магазинах Связной и Cstore (Apple Premium Reseller). Согласно условиям, клиенты могут принести на обмен неограниченное количество смартфонов/планшетов — от 2-х и выше (как одного бренда, так и разных), и приобрести взамен любой новый смартфон на выбор, а также планшет, ноутбук или моноблок, в том числе iPad, iMac или MacBook, Apple Watch. Скидка на новое устройство по программе MultiTrade-in может доходить до 100%.

Ритейлер принимает смартфоны Samsung, Apple, Huawei, Honor, Sony, LG и планшеты Samsung, Apple, Huawei, вне зависимости от их внешнего состояния, в том числе с разбитыми экранами, трещинами, сколами и другими повреждениями. Возможность сдать устройство с разбитыми экранами клиент может уточнить в магазине. При этом устройства, которые хочет сдать покупатель, не обязательно должны быть куплены именно в России: ритейлер принимает и смартфоны/планшеты, предназначенные для зарубежного рынка.

Приобретая электронику в Связном и Cstore (Apple Premium Reseller) по программе MultiTrade-in, клиенты могут воспользоваться условиями рассрочки и кредита, а также получить баллы за покупку на карту лояльности Cstore. Сумма стоимости выкупа б\у смартфонов/планшетов может быть зачислена в качестве первоначального платежа для оформления рассрочки на новый гаджет.

«Связной стал первым российским ритейлером, который предоставил Trade-in на смартфоны — мы запустили услугу в 113 наших магазинах в начале июля 2017 года. Уже в августе 2017 года мы масштабировали Trade-in на все точки Связного и Cstore (Apple Premium Reseller). По итогам III квартала 2018 года популярность услуги выросла в 48 раз в сравнении с III кварталом 2017 года, когда Trade-in только появился в нашей сети. Мы решили не останавливаться на достигнутом и снова первыми в России запустили MultiTrade-in. Теперь клиенты могут обменять сразу несколько старых устройств на новое, чтобы получить максимально выгодное предложение», — подчёркивает вице-президент по продажам Связной | Евросеть Давид Борзилов.

Для обмена устройств по MultiTrade-in в Связном и Cstore не нужно приносить с собой упаковку, наушники или зарядку от старых смартфонов/планшетов, достаточно принести только сами гаджеты. После осмотра и проверки сдаваемого устройства при помощи специальной программы сотрудники магазина назовут клиенту общую стоимость его нынешних гаджетов по программе MultiTrade-in. Эта стоимость и будет зачтена в счет цены нового устройства. При необходимости сотрудники Связного и Cstore также могут перенести информацию с устройств клиента на новый гаджет после покупки.