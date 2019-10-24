«Связной» запустил ностальгический Trade-in

Крупнейший* ритейлер «Связной» запустил акцию и рекламную кампанию «Ностальгический Trade-in» в поддержку линейки смартфонов Samsung Galaxy S10.

Эпоха мобильных телефонов начиналась с огромных трубок с антеннами, неубиваемых «кнопочников» или забавных «раскладушек». У пользователей современных смартфонов такие гаджеты вызывают только добрые воспоминания. Но сегодня снова наступило их время: с 21 октября каждый посетитель магазинов «Связной» может сдать по программе Trade-in любой кнопочный телефон, «раскладушку» или старый смартфон в обмен на скидку до 18 тысяч рублей на смартфоны линейки Samsung Galaxy S10.

В поддержку специального предложения от «Связного» и Samsung стартовала кампания «Ностальгический Trade-in». Рекламный ролик кампании выполнен в стилистике 90-х. В нём играет хит Алены Свиридовой «Розовый фламинго», который возвращает нас в то время, когда появились первые мобильники. Современные пользователи с ностальгией вспоминают о гаджетах, предназначенных только для отправки СМС и звонков. Но сегодня они делают выбор в пользу смартфонов с мощными техническими характеристиками. А «Ностальгический Trade-in» от «Связного» — это отличная возможность, чтобы расстаться с ретро-гаджетами и получить скидку на современный смартфон от Samsung.

При обмене старого телефона или смартфона на Samsung Galaxy S10 клиент получит гарантированную скидку в размере 15 тысяч рублей, при обмене на модель Samsung Galaxy S10+ гарантированная скидка составит 18 тысяч рублей, а при обмене на Samsung Galaxy S10e — 11 тысяч рублей.