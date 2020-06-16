+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Связной» запустил производство одноразовых защитных масок

Сотовый ритейлер «Связной» запустил на собственных площадях в Подольске производство одноразовых защитных масок мощностью 1,5 млн штук в месяц. Их планируется использовать для сотрудников розничных точек и центрального офиса «Связного», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

«Связной» рассчитывает, что сможет сэкономить на закупках масок, цены на которые были завышены. При этом в компании не исключают и розничную продажу. Инвестиции в запуск производства составили около 15 млн руб., тогда как закупка необходимого количества масок ежемесячно обходилась минимум в 22,6 млн руб., уточнил представитель «Связного», добавив, что в последние месяцы компания, как и многие другие, столкнулась с их дефицитом.

В «Магните» рассказали, что компания занимается пошивом многоразовых масок со сменными фильтрами в швейных цехах своих распределительных центров, работников этих центров ими и обеспечивают. Всего с начала пандемии было пошито около 120 тыс. штук, их производство продолжается. Однако большинство опрошенных ритейлеров электроники и продуктовых ритейлеров не видят смысла в собственном производстве средств защиты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что инициатива «Связного» выглядит запоздалой, поскольку пик стоимости масок уже пройден, оптовые цены на них снизились. Совокупные затраты крупных продуктовых ритейлеров на средства защиты для сотрудников в пиковые периоды могли доходить до сотен миллионов рублей, признает он, но тем не менее они не рассматривали создание собственных производств, обходясь закупками. Так, в Европе, России и странах СНГ спрос на маски снизился до уровня декабря 2019 г. Производители столкнулись с трудностями сбыта продукции, чему не помогает даже падение стоимости с 35 руб. на пике спроса до 15 руб.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

16 июня / Комментарии
Исследователи GfK оценили масштаб ковид-кризиса среди покупателей

Исследователи GfK оценили масштаб ковид-кризиса среди покупателей

Режим самоизоляции/карантина из-за COVID-19 сняли практически во всех регионах России, но последствия этого периода по-прежнему оказывают сильное влияние на жизнь, предпочтения и выбор покупателей товаров повседневного спроса. Остроту восприятия покупателями разных регионов и сегментов отражает «Индекс ковид-кризиса», разработанный исследователями потребительской панели GfK.

далее →

16 июня / Комментарии
Консультанты «М.Видео» вышли онлайн

Консультанты «М.Видео» вышли онлайн

Сеть «М.Видео» в рамках модели ONE RETAIL запустила на сайте и в мобильном приложении персональные видеоконсультации. Покупатель может посмотреть крупную бытовую технику для дома, получить экспертную консультацию и выгодное персонализированное предложение в любом удобном месте, общаясь с продавцом через сайт или мобильное приложение.

далее →

11 июня / Комментарии
«М.Видео-Эльдорадо» получила премию SAP Quality Awards 2020 за новаторский проект в логистике

«М.Видео-Эльдорадо» получила премию SAP Quality Awards 2020 за новаторский проект в логистике

Группа «М.Видео-Эльдорадо» получила международную премию SAP Quality Awards СНГ 2020 в номинации «Передовые технологии». Члены жюри отметили бронзовой наградой первое в России внедрение модуля по управлению складским двором — SAP Yard Logistics.

далее →

11 июня / Комментарии
«Магнит» в мае зафиксировал всплеск продаж товаров для красоты

«Магнит» в мае зафиксировал всплеск продаж товаров для красоты

Спрос на продукцию для красоты в мае по сравнению с апрелем 2020 года в среднем вырос почти на 40% на фоне постепенной отмены самоизоляции и снятия других ограничений. При этом больше всего покупатели приобретали средств для губ, лица и бровей.

далее →

11 июня / Комментарии
Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru составил «карантинную» корзину

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru составил «карантинную» корзину

Онлайн-супермаркет Perekrestok.ru проанализировал, как менялись предпочтения покупателей и их продуктовая корзина во время режима самоизоляции по сравнению с началом 2020 года. Активнее всего продуктами впрок закупались во второй половине марта, а в апреле клиенты переключились на товары для дома и сада.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!