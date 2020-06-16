«Связной» запустил производство одноразовых защитных масок

Сотовый ритейлер «Связной» запустил на собственных площадях в Подольске производство одноразовых защитных масок мощностью 1,5 млн штук в месяц. Их планируется использовать для сотрудников розничных точек и центрального офиса «Связного», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителей компании.

«Связной» рассчитывает, что сможет сэкономить на закупках масок, цены на которые были завышены. При этом в компании не исключают и розничную продажу. Инвестиции в запуск производства составили около 15 млн руб., тогда как закупка необходимого количества масок ежемесячно обходилась минимум в 22,6 млн руб., уточнил представитель «Связного», добавив, что в последние месяцы компания, как и многие другие, столкнулась с их дефицитом.

В «Магните» рассказали, что компания занимается пошивом многоразовых масок со сменными фильтрами в швейных цехах своих распределительных центров, работников этих центров ими и обеспечивают. Всего с начала пандемии было пошито около 120 тыс. штук, их производство продолжается. Однако большинство опрошенных ритейлеров электроники и продуктовых ритейлеров не видят смысла в собственном производстве средств защиты.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что инициатива «Связного» выглядит запоздалой, поскольку пик стоимости масок уже пройден, оптовые цены на них снизились. Совокупные затраты крупных продуктовых ритейлеров на средства защиты для сотрудников в пиковые периоды могли доходить до сотен миллионов рублей, признает он, но тем не менее они не рассматривали создание собственных производств, обходясь закупками. Так, в Европе, России и странах СНГ спрос на маски снизился до уровня декабря 2019 г. Производители столкнулись с трудностями сбыта продукции, чему не помогает даже падение стоимости с 35 руб. на пике спроса до 15 руб.