+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

«Связной» запустил распродажу «Роняй цену» в прямом эфире

«Связной» запустил новый, не имеющий аналогов проект — распродажу «Роняй цену» в прямом эфире в своей официальной группе на Facebook.

Пользователи соцсети в прямом эфире снижают цену на флагманские смартфоны. Участие в «аукционе» начинается с лайка и комментария под анонсом. С каждым лайком цена снижается на 50 рублей и может упасть до 1 рубля. В любой момент прямой эфир можно остановить, написав в комментариях «Покупаю». После этого модераторы связываются с автором комментария. Если победитель выполнил все условия, он получает смартфон по той цене, на которой остановился счетчик.

Активность пользователей напрямую влияет на то, как проходит аукцион. Чем больше лайков и перепостов, тем быстрее падает цена. Самое сложное — определить, когда соперники захотят перейти к активным действиям и первым оставить заявку на покупку гаджета.

Пользователи Facebook получили возможность снижать цены на флагманские модели. На «аукционах» уже проданы LG V30+, Nokia 8, Samsung Galaxy A8+, Sony Xperia XA2 Ultra и Asus Zenfone 4.

С каждым новым аукционом количество лайков увеличивается, и цена падает быстрее. Во время «аукциона» с лотом LG V30+ стоимость гаджета снизилась на 23 550 рублей. Такого в России еще не делали, и акция привлекла к себе большое внимание. В восьми аукционах поучаствовали более 4000 человек, призовой фонд составил 300 000 рублей.

Следующий «аукцион» в прямом эфире состоится в официальном сообществе «Связного» на Facebook 23 марта в 14:00 по московскому времени.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

22 марта / Комментарии
«М.видео» объявляет о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

«М.видео» объявляет о покупке «Эльдорадо» за 45,5 млрд рублей

«М.видео» объявляет о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое должно одобрить условия покупки дочерней компанией ООО «М.Видео Менеджмент» 100% ООО «Эльдорадо». Сумма сделки составит до 45,5 млрд рублей, не включая кредитные обязательства ООО «Эльдорадо».

далее →

22 марта / Комментарии
Delivery Club тестирует вендинговые автоматы с готовой едой

Delivery Club тестирует вендинговые автоматы с готовой едой

Сервис доставки еды Delivery Club, который принадлежит холдингу Mail.Ru Group, начал тестировать установку вендинговых автоматов с готовой едой.

далее →

22 марта / Комментарии
«М.Видео» увеличила чистую прибыль на 25% до 7 млрд рублей по итогам 2017 года

«М.Видео» увеличила чистую прибыль на 25% до 7 млрд рублей по итогам 2017 года

«М.видео» объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты за 2017 год, подготовленные в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО).  

далее →

21 марта / Комментарии
«Мир» слишком дорого обходится ритейлерам

«Мир» слишком дорого обходится ритейлерам

Торговые ассоциации обратились к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной с жалобой на тарифы обслуживания карт «Мир».

далее →

20 марта / Комментарии
Fix Price планирует выйти на биржу

Fix Price планирует выйти на биржу

Сеть дискаунтеров Fix Price, созданная в 2007 году основателями «Копейки» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном, может провести публичное или частное размещение акций.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2018, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail)
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!