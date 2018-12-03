Связной запустил Smart Protect: обмен старого смартфона на новый

Объединенная компания Связной | Евросеть объявляет о запуске услуги «Smart Protect». Услуга позволяет при сдаче старого устройства сэкономить на покупке нового смартфона сумму до 70% от стоимости старого гаджета. Причем сдать старое устройство можно в любом состоянии, даже после падения, перепада напряжения или залитое водой.

Теперь при покупке гаджетов во всех магазинах Связной клиенты могут оформить сертификат, действующий в течение 12 месяцев. Скидка в денежном выражении, например, на новый смартфон формируется исходя из стоимости ранее приобретенного устройства. При использовании сертификата в период до 6 месяцев скидка на новое устройство составит 70% от стоимости старого устройства, в период от 6 до 12 месяцев — 50 % от стоимости старого устройства. При этом скидка не зависит от состояния сдаваемого девайса, старая модель возвращается в магазин. Время согласования на обмен составляет всего 15 минут.

«С каждым годом устройства становятся всё технологичнее и мощнее. Наша новая услуга „Smart Protect“ даёт уникальную возможность заменить свои гаджеты, сэкономив при этом львиную долю средств. Например, если покупатель приобретает смартфон стоимостью 45 000 рублей, оформляет сертификат и использует его в течение 6 месяцев, экономия на следующую покупку составит 31 500 рублей. Уверены, что услуга будет пользоваться популярностью и позволит нашим клиентам всегда оставаться на пике технологий», — отмечает Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании Связной | Евросеть.

Сертификат можно оформить при покупке всех моделей смартфонов и планшетных компьютеров стоимостью свыше 5 тысяч рублей. Стоимость услуги составляет 20% от покупки.