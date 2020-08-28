«Связной» запустил страхование автомобилей

Чтобы воспользоваться услугой, покупателю необходимо прийти в любой магазин «Связного» с необходимым набором документов: паспорт, водительское удостоверение, ПТС и диагностическая карта. После чего сотрудник магазина поможет клиенту подобрать выгодный вариант. Процесс оформления займёт не более 15 минут. Срок действия полиса ОСАГО составляет 12 месяцев.

Оформить полис можно и на сайте svyaznoy.ru. Это быстро, удобно и просто, без визита в офис и лишних платных опций. Программа сама рассчитает стоимость полиса и подберёт предложения от нескольких страховых компаний: Росгосстрах, Ингосстрах, АльфаСтрахование, Согласие и других. Для расчёта стоимости полиса клиенту не нужно заполнять множество анкет на разных сайтах страховых компаний. Он делает это только один раз на сайте «Связного». Для удобства программа выводит рейтинг страховых компаний, стоимость полиса и наличие офиса компании в регионе, где проживает клиент.

Для получения полиса не нужно приезжать в офис страховщика. Всё можно сделать не выходя из дома, а сам полис получить на электронную почту. Также появляется возможность дополнительно приобрести необходимые товары для своего автомобиля на сайте «Связного».