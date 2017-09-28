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«Связной» запустил Telegram-бота для покупки новых iPhone

«Связной» запустил Telegram-бота, помогающего оформить предзаказ на iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

@Svyaznoy_ru_bot позволяет пользователям Telegram быстро и просто забронировать новинки от Apple в удобном канале. Покупателю не нужно использовать какие-либо специальные команды — достаточно присоединиться к чату и ответить на несколько вопросов, выбрав варианты ответов. Бот принимает предзаказ на все модификации iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Со стартом предзаказа на iPhone X бот будет помогать и с покупкой этого устройства.

Механизм оформления заказа выглядит следующим образом. Бот задает пользователю вопросы, дает варианты ответов, чтобы выявить, какую модель хочет заказать покупатель. Затем предлагает выбрать город для доставки новинки, а также способ получения заказа. Это может быть курьерская доставка или самовывоз из почти 2800 салонов «Связного».

Когда покупатель ответит на все вопросы, чат-бот сформирует заказ и даст ссылку на страницу оплаты. Обо всех изменениях статуса предзаказа можно узнать у бота в чате или на сайте ритейлера. Кроме того, информация о статусе заказа дублируется покупателю через SMS.

Бот востребован у покупателей, которые уже приняли решение о покупке нового iPhone и стремятся сократить время на приобретение устройства. Чат-бот «Связного» сам сформирует заявку, и клиенту не придется заполнять ее на сайте — достаточно написать боту свое имя, город и контактный телефон.

С момента запуска бота самыми популярными у пользователей стали модели iPhone 8 «серый космос» с объемом памяти 64 Гб и iPhone 8 Plus «серый космос» с объемом памяти 256 Гб.

Автор: Анна
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