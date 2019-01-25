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Связной запустил услугу пополнения наличными карты Сбербанка

Объединенная компания Связной | Евросеть и Сбербанк объявляют о расширении сотрудничества: теперь во всех магазинах Связной доступна услуга пополнения наличными карты Сбербанка. Ранее услуга была запущена в Евросети. Пополнить карту Сбербанка в Связном можно по номеру телефона или по номеру карты, денежные средства поступают на карту клиента мгновенно.

«Аналогичная услуга в магазинах Евросети показала свою востребованность. Поэтому масштабирование сервиса на Связной является логичным продолжением нашего проекта со Сбербанком. Теперь ещё больше людей смогут пополнить карту себе или своим родным и близким без очередей, рядом с домом или работой», — подчеркивает Антон Павлов, директор телекоммуникационных и финансовых услуг объединённой компании Связной | Евросеть.

«Популярность переводов в Сбербанке продолжает расти. В прошлом году сервис вышел за пределы банковской сферы, когда к экосистеме моментальных переводов по номеру телефона подключилась Евросеть. В этом году присоединился Связной. Мы планируем и дальше развивать сеть партнеров, делая сервис еще более доступным и удобным для наших клиентов», — сказал Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Платежи и переводы» Сбербанка.

Минимальная сумма пополнения составляет 50 рублей, максимальная — 100 тысяч рублей. Количество переводов не ограничено.

Автор: Анна
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