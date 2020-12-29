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«Связной» запустил выдачу заказов «Детского мира»

«Детский мир» объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим технологичным ритейлером «Связной». Cотрудничество обеспечивает компания ООО «ДРХ-Сервис», логистический интегратор компании «Связной».

Теперь заказ, оформленный в интернет-магазине detmir.ru или в мобильном приложении «Детский мир», можно забрать в любом удобном магазине «Связной». Сделать это очень просто: при оформлении заказа необходимо выбрать опцию «самовывоз» и найти ближайшую удобную точку «Связного». В настоящее время розничная сеть «Связной» превышает 3 000 торговых точек в 1 200 городах России, которые ежедневно посещает более миллиона человек.

Заказ, оформленный через услугу самовывоза из салона сотовой связи «Связной», можно получить в любой день, включая выходные, до 22:00 часов. Данная услуга доступна для клиентов «Детского мира» в более 100 городах. Стоимость доставки составит 99 рублей, при заказе на сумму от 1 900 тысяч рублей доставка бесплатная.

«ГК „Детский мир“ интенсивно развивает форматы получения онлайн-заказов по всей стране. Теперь у клиентов нашего интернет-магазина появился еще один комфортный сервис — получение заказов в салонах сети „Связной“. Мы уделяем особое внимание качеству покупательского опыта и предлагаем нашим покупателям лучшие решения. Уверена, что новая услуга будет особенно популярна и превзойдет ожидания», — отметила Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».

«Сегодня самовывоз — один из самых популярных способов доставки среди россиян. По итогам ноября 2020 года 85% клиентов «Связного» предпочли забрать свои интернет-заказы самовывозом. Учитывая высокий спрос на этот способ доставки, мы постоянно расширяем пул партнеров, чтобы предоставить клиентам дополнительные возможности для комфортного шопинга. Благодаря партнерству с «ГК „Детский мир“ ещё большему количеству покупателей станет доступна возможность быстро и удобно получить заказы», — комментирует Ольга Троценко, вице-президент по маркетингу и стратегическому развитию компании «Связной».

Автор: Анна
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