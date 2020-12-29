«Связной» запустил выдачу заказов «Детского мира»

«Детский мир» объявляет о начале сотрудничества с крупнейшим технологичным ритейлером «Связной». Cотрудничество обеспечивает компания ООО «ДРХ-Сервис», логистический интегратор компании «Связной».

Теперь заказ, оформленный в интернет-магазине detmir.ru или в мобильном приложении «Детский мир», можно забрать в любом удобном магазине «Связной». Сделать это очень просто: при оформлении заказа необходимо выбрать опцию «самовывоз» и найти ближайшую удобную точку «Связного». В настоящее время розничная сеть «Связной» превышает 3 000 торговых точек в 1 200 городах России, которые ежедневно посещает более миллиона человек.

Заказ, оформленный через услугу самовывоза из салона сотовой связи «Связной», можно получить в любой день, включая выходные, до 22:00 часов. Данная услуга доступна для клиентов «Детского мира» в более 100 городах. Стоимость доставки составит 99 рублей, при заказе на сумму от 1 900 тысяч рублей доставка бесплатная.

«ГК „Детский мир“ интенсивно развивает форматы получения онлайн-заказов по всей стране. Теперь у клиентов нашего интернет-магазина появился еще один комфортный сервис — получение заказов в салонах сети „Связной“. Мы уделяем особое внимание качеству покупательского опыта и предлагаем нашим покупателям лучшие решения. Уверена, что новая услуга будет особенно популярна и превзойдет ожидания», — отметила Юлия Поликарпова, начальник управления по внешним коммуникациям ГК «Детский мир».