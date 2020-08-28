«Такском» представил аналитику по продажам фруктов

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском». При этом ООО «Такском» не несёт ответственности за несоответствие настоящего анализа рынка информационным выборкам, составленным на основании иного массива данных.

Всего проанализировано более 22 млрд кассовых чеков.

Средняя цена отражает результат деления суммы всех продаж исследуемого товара на количество чеков, содержащих данный товар.

Яблоки

Средняя цена покупки яблок в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 86 рублей, средняя цена выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи яблок в июне-июле 2020 года упали на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Груши

Средняя цена покупки груш в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 83 рубля, средняя цена выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи груш в июне-июле 2020 года упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Персики

Средняя цена покупки персиков в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 101 рубль, средняя цена выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи персиков в июне-июле 2020 года упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Нектарины

Средняя цена покупки нектаринов в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 141 рубль, средняя цена выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи нектарин в июне-июле 2020 года упали на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Бананы

Средняя цена покупки бананов в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 62 рубля, средняя цена упала на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи бананов в июне-июле 2020 года упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Черешня

Средняя цена покупки черешни в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 220 рублей, средняя цена выросла на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи черешни в июне-июле 2020 года упали на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Вишня

Средняя цена покупки вишни в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 84 рубля, средняя цена выросла на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи вишни в июне-июле 2020 года выросли на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Абрикосы

Средняя цена покупки абрикосов в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 115 рублей, средняя цена выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи абрикос в июне-июле 2020 года упали на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Апельсины

Средняя цена покупки апельсинов в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 85 рублей, средняя цена выросла на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи апельсин в июне-июле 2020 года выросли на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Арбузы

Средняя цена покупки арбузов в чеках потребителей составила в июне-июле 2020 года 132 рубля, средняя цена выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи арбузов в июне-июле 2020 года упали на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.