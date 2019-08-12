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Право и налоги RSS

Таможенные сборы с посылок из зарубежных интернет-магазинов выросли на 80%

Двукратное снижение беспошлинного порога для посылок из зарубежных онлайн-магазинов не привело к сокращению спроса россиян на покупки на заграничных площадках, сообщает РБК. Количество платежей увеличилось, несмотря на то что к онлайн-сервису оплаты пошлины пока подключились не все крупные операторы.

За первые шесть месяцев 2019 года количество облагаемых пошлиной посылок выросло на 77,6% — Федеральная таможенная служба (ФТС) оформила 107 тысяч отправлений с уплатой таможенных платежей на сумму около 400 млн рублей.

За аналогичный период 2018 года ФТС оформила только 24 тысячи отправлений на 128 млн рублей. При этом общее количество отправлений в Россию в январе-июне 2019 года снизилось на 5% — до 172 млн штук.

Не заметили значительных изменений в потребительском поведении и сами международные игроки. Покупатели просто стали более рационально подходить к покупкам:

«Люди стали чаще дробить свои заказы и больше покупать в начале месяца, когда порог беспошлинных покупок еще не исчерпан», — объясняет бренд-директор Farfetch Александр Перепелкин.

Напомним, с 1 января 2019 года пошлиной стали облагать покупки в зарубежных интернет-магазинах стоимостью более 500 евро в месяц. Если общая сумма покупок превышает эту сумму или вес покупок больше 31 килограмма, покупатель должен заплатить 30% стоимости товара, но не менее четырех евро за каждый килограмм сверх лимита.

Автор: Анна
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