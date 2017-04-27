Таможня начала проверки посылок из иностранных интернет-магазинов

Федеральная таможенная служба России начала проверять посылки в целях ужесточения контроля за ввозом в страну запрещенной продукции.

Особое внимание будет уделено детским автокреслам, сообщил "Известиям" начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.

"Во Всемирной почтовой конвенции четко написано, что перемещение контрафактной продукции в международных почтовых отправлениях запрещено. Таможня имеет право не допустить ввоз этой продукции на территорию России", – сказал он.

При этом Шкляев признал, что положения таможенного законодательства Евразийского экономического союза не запрещают получения таких товаров по почте, для личного пользования.

Поводом для такого решения ФТС стал ввоз в страну детских автомобильных кресел, не соответствующих нормам безопасности, зато более дешевых. Сегодня автокресла стоят от 12 тыс. рублей, тогда как в интернете можно приобрести за 3-4 тысячи, правда без российского сертификата и, зачастую, низкого качества.

В таможенной службе подчеркивают, что не будут заводить уголовные дела по выявленному контрафакту, а будут просто отправлять его назад, продавцу.