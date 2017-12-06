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Таможня запросит ИНН при доставке из иностранного интернет-магазина

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СДЭК
СДЭК
Курьерские службы

Логистические компании Shopfans, Boxberry, Pochtoy.com, доставляющие покупки с Amazon, eBay, iHerb и др., начали предупреждать покупателей о необходимости указывать ИНН при оформлении доставки покупок из иностранных интернет-магазинов, сообщает «Коммерсант».

Компании ссылаются на приказ ФТС, вступающий в силу 7 декабря. Как пояснил «Коммерсанту» директор по логистике Boxberry International Александр Завалишин, новые требования касаются таможенного оформления всех покупок в иностранных интернет-магазинах. "Получатель предоставляет ИНН, а интернет-магазин — ссылки на товары, указанные в заказе«,— пояснил он. Как сообщил «Коммерсанту» вице-президент по операционной деятельности DHL Express Юрий Шевченко, по новым правилам будут оформляться тысячи посылок в день.

Из пояснения экспресс-перевозчиков СДЭК и СПСР (обслуживает покупателей AliExpress) следует, что ссылки или скриншоты веб-страниц сайта, где был заказан товар, должны предоставлять сами покупатели. В противном случае посылка не пройдет таможенное оформление и будет возвращена отправителю, уточнили в СДЭК.

Как следует из приказа ФТС и приложений к нему, изменение правил проходит в рамках эксперимента по применению Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (ЕАИС ТО) при оформлении товаров для личного пользования, приобретенных физическими лицами в иностранных интернет-магазинах и доставляемых транспортными экспедиционными компаниям и курьерскими службами.

В эксперименте не участвуют международные почтовые отправления, пересылаемые через ФГУП «Почта России».

ФТС будет тестировать новый порядок по всей России с 7 декабря 2017 года до 1 июля 2018 года. Паспортные данные, ИНН, а также сведения о стоимости товаров получателя в евро и рублях, весе товаров и другие данные будут храниться в ЕАИС ТО. На основе этой информации будет приниматься решение о требовании таможенной пошлины, следует из приказа. Беспошлинный порог на покупки в иностранных интернет-магазинах ограничен €1 тыс. или 31 кг в месяц.

Компании и сервисы: СДЭК, Shopfans, СПСР-Экспресс, СДЭК, Boxberry, DHL
Автор: Анна
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