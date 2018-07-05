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Taobao выходит на российский рынок

Китайская Alibaba Group, уже представленная в России AliExpress и Tmall, запускает на этом рынке еще одну из своих крупнейших торговых площадок — Taobao, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на представителя Alibaba Group. Сроки доставки для покупок c Taobao составят для крупных российских городов от восьми дней, ею займется логистическая компания Cainiao, также входящая в Alibaba Group.

На первом этапе будут доступны около 3 млн товаров из категорий одежды, продукции для детей и аксессуаров для техники, что составит около 10% от товарного наполнения AliExpress. Ассортимент будет расширяться на миллионы товарных наименований ежемесячно, не пересекаясь с предложением самого AliExpress.

По мнению партнера Data Insight Федора Вирина, Taobao на российском рынке придется, как и Tmall, преодолевать образ площадки AliExpress с дешевыми товарами низкого качества. Высокая скорость доставки и специальный ассортимент могут помочь в этом.

«Появление еще одного проекта в конечном счете ведет к ускорению роста и увеличению доли Alibaba на российском рынке, и в посылках, и особенно в деньгах: товары на Taobao дороже, чем на AliExpress», — комментирует Вирин.

Как предупреждают эксперты, у Alibaba могут возникнуть проблемы с позиционированием Taobao в России, поскольку покупателю AliExpress будет непросто разобраться в «бесконечных субпроектах на одной платформе».

Автор: Анна
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