«Ташир» запустил сервис доставки покупок из магазинов

Девелоперская группа «Ташир» Самвела Карапетяна инвестирует около 500 млн руб. за год в сервис заказа и доставки товаров из магазинов Save Time, сообщают «Ведомости».

Сейчас Save Time позволяет москвичам заказать товары в «Перекрестке», «Вкусвилле», «Детском мире», «Республике», «Рив Гоше» и аптечной сети «36,6». Позже «Ташир» планирует расширить список поставщиков и начать работу в других городах России.

Генеральный директор проекта Дмитрий Дорошенко уточнил, что доставка будет стоить 199 рублей и займет не более часа с момента заказа.