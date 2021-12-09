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Татьяна Бокальчук стала лидером среди миллиардеров мира по приросту состояния в 2021

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук стала первой в 2021 году среди всех миллиардеров мира по приросту состояния. Оно увеличилось более чем на 1000%, оценил Forbes.

Составив рейтинг самых богатых бизнесменов России 2021 года, состояние Бокальчук оценено в $13 млрд. В рейтинге она заняла 13 место, тогда как год назад была на 93-м месте $1 млрд.

Бакальчук обладает 99% ООО «Вайлдберриз» еще 1% принадлежит её мужу. Переоценить ее стоимость и, соответственно, состояние Бакальчук помогло успешное IPO конкурента интернет-магазина Ozon.Оно прошло в ноябре прошлого года.

Среди российских миллиардеров, Forbes отметил также основателя Telegram Павла Дурова. В российском списке Forbes 2020 года он занимал 30-е место с состоянием $3,4 млрд, а В 2021-м уже 9-е место с $17,2 млрд, это прирост более чем на 400%.

Лидером по приросту состояния в деньгах в мировом масштабе стал основатель гендиректор Tesla Илон Маск. С начала года его состояние выросло на $110 млрд. Состояние бывшего главы Amazon Джеффа Безоса, которого Маск в этом году сместил с первого места в списке Forbes, выросло только на $6 млрд.

Автор: Elvira
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