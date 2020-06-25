Татьяна Степанова назначена новым директором по маркетингу «Перекрестка»

X5 Retail Group назначила Татьяну Степанову директором по маркетингу торговой сети «Перекресток». До недавнего времени она была директором по бренд- и операционному маркетингу в «Пятерочке», также принадлежащей ритейлеру.

В «Перекрестке» Татьяна Степанова будет отвечать за маркетинговую стратегию формата «супермаркет», рекламную политику, программу лояльности, брендинг и коммуникационную стратегию.

«Мы продолжим взятый курс на укрепление направления ЗОЖ, ответственного потребления и безопасности наших супермаркетов. Рада, что могу применить свой опыт для формирования омниканального предложения для наших клиентов, усиления программы лояльности, развития клиентского сервиса. Учитывая конъюнктурные изменения рынка, мы приложим все усилия для формирования лучшего клиентского опыта на рынке». Татьяна Степанова, директор по маркетингу сети «Перекресток»

Ранее маркетинговым отделом «Перекрестка» руководил Дмитрий Медведев. Несколько месяцев назад он стал коммерческим директором торговой сети.

В апреле онлайн-платформы X5 — Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка» — стали лидерами по продажам продуктов питания в рунете, обогнав «Утконос». В течение месяца через Perekrestok.ru было доставлено 262 тыс. заказов, через «Доставка. Пятерочка» — 259 тыс.