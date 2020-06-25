+ Shopolog
Новости → Офлайн-ритейл

Компании и рынки RSS

Татьяна Степанова назначена новым директором по маркетингу «Перекрестка»

X5 Retail Group назначила Татьяну Степанову директором по маркетингу торговой сети «Перекресток». До недавнего времени она была директором по бренд- и операционному маркетингу в «Пятерочке», также принадлежащей ритейлеру.

В «Перекрестке» Татьяна Степанова будет отвечать за маркетинговую стратегию формата «супермаркет», рекламную политику, программу лояльности, брендинг и коммуникационную стратегию.

«Мы продолжим взятый курс на укрепление направления ЗОЖ, ответственного потребления и безопасности наших супермаркетов. Рада, что могу применить свой опыт для формирования омниканального предложения для наших клиентов, усиления программы лояльности, развития клиентского сервиса. Учитывая конъюнктурные изменения рынка, мы приложим все усилия для формирования лучшего клиентского опыта на рынке».

Татьяна Степанова, директор по маркетингу сети «Перекресток»

Ранее маркетинговым отделом «Перекрестка» руководил Дмитрий Медведев. Несколько месяцев назад он стал коммерческим директором торговой сети.

В апреле онлайн-платформы X5 — Perekrestok.ru и «Доставка. Пятерочка» — стали лидерами по продажам продуктов питания в рунете, обогнав «Утконос». В течение месяца через Perekrestok.ru было доставлено 262 тыс. заказов, через «Доставка. Пятерочка» — 259 тыс.

Автор: Анна
Другие новости

Подписаться на новости

Подписаться

Новости об оффлайн ритейле

24 июня / Комментарии
ИКЕА возобновляет работу магазинов в Московской области

ИКЕА возобновляет работу магазинов в Московской области

В четверг, 25 июня, для посетителей откроются магазины ИКЕА Химки и ИКЕА Белая Дача. Для обеспечения безопасности сотрудников и покупателей количество человек, которые смогут одновременно находиться в магазинах, будет ограничено. Текущая загруженность магазинов будет отображаться на сайте IKEA.ru.

далее →

24 июня / Комментарии
«Магнит» представил стратегию и цели в области устойчивого развития до 2025 года

«Магнит» представил стратегию и цели в области устойчивого развития до 2025 года

«Магнит» представил стратегию устойчивого развития, в которой выделил пять приоритетных направлений в области устойчивого развития и впервые в российском ритейле взял на себя количественные и качественные обязательства, определив критерии их выполнения к 2025 году.

далее →

23 июня / Комментарии
«Магнит» планирует запуск собственного виртуального оператора

«Магнит» планирует запуск собственного виртуального оператора

Ритейлер «Магнит» начал вести переговоры с Tele2 о запуске собственного виртуального оператора. В пресс-службе «Магнита» подтвердили, что переговоры начались — пока они находятся на ранней стадии. Конкретные детали проекта пока не обсуждались.

далее →

23 июня / Комментарии
Макдоналдс открывается для посетителей после карантина в России

Макдоналдс открывается для посетителей после карантина в России

Макдоналдс постепенно возобновляет работу в полном объеме и с 23 июня и открывает залы всех 186 предприятий Макдоналдс в Москве. Компания гарантирует соблюдение всех мер безопасности согласно требованиям контролирующих органов и региональных властей.

далее →

22 июня / Комментарии
Ювелирные сети сокращают число магазинов

Ювелирные сети сокращают число магазинов

Падение продаж ювелирных изделий на фоне кризиса, ограничений из-за COVID-19 и уменьшения доходов россиян вынуждает игроков сокращать присутствие в рознице. Так, Московский ювелирный завод и «Адамас» могут закрыть десятки магазинов.

далее →

Shopolog

Поиск

Данный сайт использует технологию Cookies, позволяющую анализировать поведение пользователей на сайте. Ознакомьтесь с «Пользовательским соглашением об использовании сайта Shopolog.ru» и «Политикой об обработке персональных данных». Если Вы не согласны с условиями данных документов и не даете согласие на обработку ваших данных — покиньте пожалуйста этот сайт!

© Shopolog.ru, 2008 - 2020, новости и методические материалы о электронной коммерции (ecommerce) и ритейле (retail).
X
Нажмите «Нравится»,
чтобы читать Shopolog.ru в Facebook
Спасибо, я уже с вами!